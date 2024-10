Apiacá participa de capacitação sobre Bolsa Família

Representantes da prefeitura de Apiacá participaram, nesta semana, de capacitação sobre o Bolsa Família. O foco foi o fortalecimento das práticas de gestão do programa, para alcance de atuação mais eficiente no acompanhamento dos beneficiados.

O evento, na sede da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), em Vitória, foi ministrado por Magali Rocha Pereira, coordenadora estadual do programa; e Gelson Santos, supervisor da Setades.

A promoção é da Coordenadoria Estadual do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família. Por lá, os profissionais foram incentivados a compartilhar experiências, para ajudar a mapear a realidade dos municípios no acompanhamento.

Camila Teixeira, gestora municipal do Bolsa Família em Apiacá; e Lízia Gonçalves, representante da área de Proteção Básica no município, representaram a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Apiacá no evento.

Durante o encontro, os participantes tiveram a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre o Sistema de Gestão de Condicionalidades (Sicon), uma plataforma essencial para o controle e a operacionalização do programa.