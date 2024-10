Venda Nova: escolas da rede municipal recebem lousas digitais

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, através da Secretaria de Educação, instalou lousas digitais nas escolas, trazendo mais inovação e tecnologia para as salas de aula da rede municipal de educação.

As lousas que estão revolucionando o ensino, tornando-o mais dinâmico e interativo, estão colocando os alunos no centro do aprendizado e preparando-os para os desafios do futuro.

Leia Também: Passeata antirracismo irá ocorrer em Guaçuí no próximo sábado (26)

Com recursos multimídia, os professores podem criar aulas mais visuais e envolventes, estimulando a participação ativa dos estudantes e adaptando o conteúdo às necessidades de cada turma.

O prefeito Paulinho Minetti afirmou que investir em educação é um investimento. “A educação é um investimento, não um gasto.”

Já a secretária de Educação, Sirlene, destacou a importância da instalação das lousas no município. “Essa implementação é um marco na história das escolas do município!”

A professora Daniela, da EMEF Atílio Pizzol, comentou sobre a motivação dos alunos diante da inovação. “A facilidade de manuseio é impressionante, e os alunos ficam motivados a interagir com o conteúdo!”