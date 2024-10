Após abertura das urnas, PL mostra fragilidade no Estado

Com o resultado das eleições 2024, no último domingo (6), o Partido Liberal (PL), no Espírito Santo, mostrou uma grande fragilidade.

Em todo o Estado, apenas cinco prefeitos foram eleitos e somente 57 vereadores irão assumir nas Câmaras Municipais.

Leia Também: PSB se fortalece após eleições 2024; partido conquistou 22 Prefeituras no ES

Entre os prefeitos eleitos está Tiago Rocha, no município de São Gabriel da Palha, no Norte do Estado, eleito com 51,59% dos votos. Na região Serrana, na cidade de Domingos Martins, o PL conseguiu eleger Edu do Restaurante, com 43,10% dos votos, e Ronan Fisioterapeuta, em Santa Maria de Jetibá, com 37,74%, com a diferença de apenas 63 votos de seu opositor, Hans Dettmann, do Republicanos.

No Caparaó Capixaba, Dr. Luis Pancoti foi eleito com 58,91% dos votos, em Ibatiba. Já no município de Muqui, também no Sul do Estado, Camarão foi eleito prefeito com 58,58% dos votos. No maior reduto eleitoral do Estado, a Grande Vitória, nenhum prefeito e vice foi eleito.

Vereadores

Já nos Legislativos Municipais, o Partido Liberal conquistou apenas 57 cadeiras. Foram eleitos 15 vereadores no Norte do Estado, 31 no Sul e apenas 11 na Grande Vitória.

Liderado no Estado pelo atual senador Magno Malta, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro enfrentou diversos percalços durante o período eleitoral. Inclusive, com normativas internas que afastaram parceiros e apoiadores, enfraquecendo a sigla no Espírito Santo.