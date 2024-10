PSB se fortalece após eleições 2024; partido conquistou 22 Prefeituras no ES

O Partido Socialista Brasileiro do Espírito Santo (PSB-ES) teve um desempenho destacado nas eleições municipais de 2024, consolidando-se como uma das principais forças políticas do estado. A legenda conquistou um total de 129 cadeiras no legislativo municipal, elegendo vereadores em diversas cidades capixabas.

Além disso, o PSB-ES alcançou um resultado expressivo no executivo, com 22 prefeitos eleitos e 14 vice-prefeitos, ampliando sua presença nas administrações municipais, esse foi o maior resultado do partido nas urnas em eleições no estado. Do total de vereadores eleitos, 19 mulheres ocuparão cadeiras nas câmaras municipais.

Leia Também: Eleições 2024: veja os vereadores eleitos em Iconha

O desempenho sólido reflete o trabalho contínuo e estratégico do partido em fortalecer suas bases e construir alianças para que o partido pudesse ter condições favoráveis à disputa em grande parte dos municípios capixabas.

De acordo com a direção estadual do PSB-ES, esses números traduzem a confiança do eleitorado no projeto de desenvolvimento sustentável e na visão social que o partido propõe. “O resultado é fruto de um trabalho coletivo, que envolve o empenho das nossas lideranças e o compromisso com o desenvolvimento de cada município”, destacou o presidente estadual do partido, Alberto Gavini.

O PSB-ES segue agora com o desafio de colaborar com os novos gestores eleitos, visando implementar políticas públicas que promovam o crescimento econômico, a inclusão social e o fortalecimento das cidades capixabas.