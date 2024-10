Arranjos Produtivos: produtores de Anchieta recebem mudas diversificadas

O projeto Arranjos Produtivos, conduzido pela Casa dos Municípios da Assembleia Legislativa (Ales), realizou nesta sexta-feira (25), na Escola Familiar Agrícola de Olivânia, a entrega de oito mil mudas de pupunha, cinco mil de maracujá e três mil de mandioca aos produtores rurais do município de Anchieta, contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar da região.

O presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (União), fez questão de reafirmar a extrema importância de todas as etapas do projeto para o desenvolvimento da agricultura familiar, sobretudo na transmissão do conhecimento e das técnicas de manejo.

“Eu sempre faço questão de frisar que não são as mudas que são o nosso principal ativo, não é o calcário, nem as estufas que nós entregamos lá no município de Colatina, na produção de morangos, por exemplo, mas é o conhecimento dos nossos técnicos. Fazem uma entrega brilhante, transmitindo conhecimento que não vai acabar nunca. Esse conhecimento vai ser levado por gerações e gerações e isso é que nos dá satisfação”, defendeu.

Escolha

As três espécies escolhidas foram definidas pelos próprios produtores, por serem espécies que se adaptam muito bem ao clima da região, segundo o técnico do projeto, Dario Meriguete.

“Essas três culturas são estratégicas, como a pupunha, que é adaptável a lugares úmidos e a gente tem áreas aqui que têm essa umidade, então, os produtores podem aproveitar áreas em que não conseguem formar um pasto, produzir outro tipo de cultura”, explicou.

Dario destacou também que tanto a pupunha quanto o maracujá são muito utilizados na agroindústria local, o primeiro na fabricação de polpas de frutas e o segundo em conservas.

Um dos beneficiados pelo projeto é o produtor rural Silvio José Trindade Alvin, que está preparando o solo da sua propriedade para iniciar o plantio das mudas em breve e está animado com a oportunidade.

“Essa iniciativa é fantástica, porque a ideia é justamente estimular o pequeno produtor a diversificar o seu plantio e com o apoio da prefeitura, da Assembleia, isso tudo se torna mais fácil. É muito importante a gente sair daquela coisa apenas de monocultura e promover essa diversificação, então o projeto traz isso para o pequeno produtor, não só com o apoio das mudas, mas também com o da assistência técnica e tudo mais. A ideia é que em breve esteja tudo encaminhado para fazer uma colheita bacana”, comemorou o produtor.

Escola Familiar Agrícola

Na cerimônia de entrega das mudas, além dos agricultores beneficiados, também estiveram presentes os alunos e a diretoria da Escola Familiar Agrícola, representantes do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), técnicos do projeto, a secretária, Joelma Costalonga, e a equipe da Casa dos Municípios, além do presidente da Câmara dos Vereadores, Renan Delfino (PP), e o prefeito eleito de Anchieta, Léo Português (PSB).

Ao fim da cerimônia, o presidente fez o convite a todos os presentes para que participem da “Feira da Agroindústria – Raízes do Campo”, evento realizado pela Ales, que reunirá palestras, oficinas e cursos gratuitos, com o objetivo de aproximar o campo e a cidade, promovendo o desenvolvimento sustentável e a valorização da agroindústria capixaba, do dia 5 a 8 de novembro, na área externa da Assembleia.

Arranjos Produtivos

O Projeto Arranjos Produtivos foi iniciado em 2023 pela Secretaria da Casa dos Municípios da Ales, com o apoio do governo do Estado, prefeituras e parceiros, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O projeto é financiado pelo governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).

A primeira fase do projeto, em 2023, consistiu em seminários e palestras teóricas. A segunda fase, chamada Dia de Campo, leva orientações práticas sobre diferentes culturas, onde técnicos do projeto proporcionam ensinamentos práticos diretamente nas plantações, e a fase atual contempla a entrega de mudas para produtores rurais do Espírito Santo e o acompanhamento pelos técnicos do projeto.