Assassino de sogro e sogra do prefeito de Cachoeiro já havia sido preso

Valmir Santana Ribeiro, 38 anos, que confessou ter matado Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos, e Luiz Geraldo Duarte Ignez, de 80 anos, pais da primeira-dama de Cachoeiro de Itapemirim, Keila Vetoraci, já havia sido preso por furto em maio deste ano, mas foi liberado pela Justiça.

“Esse cidadão já teve passagem por tentativa de homicídio em 2006 e também ele contumaz na prática de crimes patrimoniais, inclusive, no Estado do Rio de Janeiro, aqui também no Estado do Espírito Santo. Já teve condenação aqui no Estado do Espírito Santo por crime patrimonial e, recentemente, no mês de maio, também foi preso em flagrante e liberado na audiência de custódia”, explica o chefe da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Romulo Carvalho Neto.

Investigações da Delegacia Patrimonial de Cachoeiro ainda dão conta de que eles estavam praticando vários furtos na cidade. Inclusive, na parte da manhã desta terça-feira (8), uma equipe estava procurando-o para poder entrevistá-lo sobre um crime de furto ocorrido em um colégio da cidade.

“Com relação a mulher, ela também tem envolvimento com o tráfico de drogas, além de ser usuária de drogas e trabalhar como vapor do tráfico, comercializando entorpecente”, aponta o delegado.

Pena

De acordo com Romulo Carvalho Neto, os envolvidos no crime vão responder por latrocínio, cujo a pena prevista é de 20 a 30 anos, e também pelo crime contra o meio ambiente, em razão de ter matado os dois animais, os dois pets, cujo a pena máxima vai até 5 anos.