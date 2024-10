Assembleia celebra 150 anos de imigração italiana

O Plenário Dirceu Cardoso foi palco de comemoração, na tarde desta quinta-feira (17), dos 150 anos da imigração italiana no Espírito Santo, e, portanto, no Brasil. Com a presença do embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, e do cônsul-geral da Itália no Rio de Janeiro, Massimiliamo Iacchini, o presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (União), pôde coordenar sessão solene para homenagear descendentes e entidades que valorizam e cuidam da identidade herdada do Bel Paese (belo país).

“Com especial emoção que celebramos hoje os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Marco histórico começou aqui no ES. Evento que faz parte da programação especial dos 190 anos da Assembleia. Essa Assembleia que é protagonista e faz um bem danado na vida das pessoas (…) [A imigração foi] Início de uma transformação significativa na paisagem social e econômica do nosso Estado. Os italianos trouxeram consigo habilidades agrícolas e o espírito de comunidade que ajudaram a desenvolver as áreas rurais, particularmente em núcleos coloniais, como em Santa Teresa (…). Muito obrigado pelo que vocês fizeram, acreditaram e continuam acreditando no nosso ES!”, conclamou Marcelo Santos.

Leia Também: Iniciativa cria campanha contra queimadas no ES

Foto: Ellen Campanharo

O anfitrião também destacou a importância de Gerson Camata, a figura política que dá nome e tem a face reproduzida na comenda que será concedida apenas este ano, em razão da comemoração dos 150 anos. “Gerson Camata é um símbolo deste legado. Descendente, dedicou sua vida ao progresso do Espírito Santo, reconhecido por todos os capixabas e honrando suas raízes com trabalho e integridade. Ele também foi autor da lei que instituiu o dia 21 de fevereiro o Dia Nacional do Imigrante Italiano”, lembrou.

“Hoje celebramos não apenas o passado, mas também um futuro brilhante que esta parceria entre italianos e capixabas promete”, concluiu o presidente que, antes da solenidade, recepcionou as autoridades diplomáticas italianas na Presidência da Ales.

A mesa da sessão contou ainda com a presença do também deputado estadual Alcântaro Filho (Republicanos); do cônsul honorário em Vitória, Roger Gaggiato; da presidente do Tribunal Regional do Trabalho no ES (TRT-17), Daniele Corrêa Santa Catarina; do bispo emérito da Diocese de Colatina, Dom Décio Sossai Zandonade; do procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), Francisco Martínez Berdeal; do secretário estadual de Controle e Transparência, Edmar Camata; do conselheiro do Tribunal de Contas (TCEES), Luiz Carlos Ciciliotti; do Capitão de Mar e Guerra, Marcelo Rey de Lima; do prefeito de Santa Teresa, Kleber Medici; do superintendente do Sebrae, Pedro Rigo; e da presidente da Comunitá/ES, Rosa Maria Maioli Souza.

Patrimônio

Logo após a execução dos hinos italiano e brasileiro, o presidente Marcelo Santos assinou e promulgou simbolicamente a Lei 12.223, de autoria do deputado Alcântaro Filho, que declara patrimônio cultural no âmbito do Estado do Espírito Santo a Festa Itália Unita, realizada, anualmente, em Guaraná, no Município de Aracruz. Em seu discurso na tribuna, Alcântaro destacou a alegria “de termos a imigração de um povo que se destaca pela honestidade, que aprendemos de berço, pela força de trabalho com as nossas mãos e também pelo valor da família”.

Embaixador

Ao discursar, o embaixador Alessandro Cortese agradeceu ao Legislativo estadual pelas comemorações correntes em 2024.

“Motivo de orgulho e grande emoção, agradeço muito ao presidente por essa celebração que é muito importante (…). Em 21 de fevereiro de 1874, 388 famílias italianas chegaram exatamente aqui, no porto de Vitória, de todo o grande Brasil. (…) agora temos 32 milhões de ítalo-descendentes e mais de 60% da população do ES tem essa origem”, afirmou. Para a autoridade diplomática é preciso sempre lembrar que seu povo realizou “uma contribuição muito importante em fazer o Brasil grande”.

O presidente Marcelo Santos entregou aos componentes da mesa solene a medalha de comemoração dos 190 anos da Casa. Em seguida foi entregue a comenda Gerson Camata a mais de 40 homenageados, entre personalidades e associações que contribuem para a valorização da cultura e o desenvolvimento capixaba com a prestação de relevantes serviços.

Entrega de medalhas à Mesa

Alessandro Cortese

Massimiliano Iacchini

Roger Gaggiato

Dom Décio Sossai Zandonade

Kleber Medici

Pedro Gilson Rigo

Idalberto Luiz Moro

Jobson Caraffa

Nilton Carlos Chieppe

Loreto Zanotto

Sandro Verzola

Luiz Rigoni

Bruno Zanet

Cilmar Cesconetto Franceschetto

Rosa Maria Maioli Souza

Nerina Bortoluzzi Herzog

Giambattista Biasizzo

Franco Patrignani

Araciene Scaramuzza Pessin

Luca Lonardi

Eduardo Lazzaro Machado

Celso Luiz Caús

Gianni Tunholi

Elias Pignaton Recla

Edimar Vaneli

Lea Regina Pereira Destefani

Max Carvalho

Rorgem Zanetti

Associações

Secretariado dos Imigrantes Friulanos de Aracruz

Circolo Trentino di Santa Teresa

Associação de Amigos da Música

Associação Festa da Polenta (Afepol)

Centro de Cultura Italiana de Vila Pavão (Cecivip)

Associação da Colônia Italiana de Marilândia “Fratelli D’italia”

Associação Festa da Cappitella (Afecapi)

Associação do Movimento Italiano de Jaguaré (Amitaj)

Instituto Casa D’italia do Espírito Santo

Associação de Moradores e Amigos de Alto Pongal (Amaap)

Società Italiana Di Castello (SIC)

Centro Cultural Ezequiel Ronchi

Instituto Cultural de Artes Popular e Gastronomia de Rio Bananal (Aspocargo)

Grupo de Amigos da Concertina de Linhares e Aracruz