Atacante capixaba dá quatro assistências em vitória na Arábia Saudita

O atacante capixaba Teco, de 29 anos, foi o grande destaque da vitória do Al Jeel sobre o Al-Sahel, por 5 a 2, pela Second Division League da Arábia Saudita.

O jogador brilhou ao contribuir com impressionantes quatro assistências, sendo peça-chave no resultado positivo. A vitória manteve a invencibilidade da equipe, que acumula cinco vitórias e dois empates em sete jogos, além de liderar o Grupo A da competição.

“Estou muito feliz com a vitória que conquistamos e também pelo desempenho dentro da partida. Quero parabenizar todos os companheiros pela grande exibição; foi uma vitória excelente que mostra a força da nossa equipe. Quatro assistências em uma mesma partida é algo muito difícil, mas o mérito maior vai para os companheiros que marcaram os gols,” afirmou o atacante.

Com um início de temporada sólido, o Al Jeel segue invicto e busca o acesso à primeira divisão do futebol saudita. Teco, que também acumula gols e participações decisivas em outras partidas, ressaltou a importância de manter o foco e a regularidade ao longo da temporada.

“Estamos fazendo um ótimo início de temporada, e nossa invencibilidade até aqui mostra a força do nosso time. Sabemos que ainda é apenas o começo da competição, mas vamos continuar nessa pegada para que, ao final da temporada, possamos celebrar o acesso,” avaliou.

