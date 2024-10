Vela no Espírito Santo: clube investe na formação de jovens atletas

O Espírito Santo tem se destacado no cenário do esporte náutico, com atletas representando o estado em competições nacionais e internacionais. Um dos pilares desse desenvolvimento é o Iate Clube do Espírito Santo (ICES), fundado em 1946, que celebrou recentemente seus 78 anos de história. Sob a gestão do Comodoro Fabiano Pereira, o clube mantém seu compromisso com a formação de atletas em modalidades náuticas, especialmente na vela.

Entre as regatas tradicionais promovidas pelo ICES estão eventos que atravessam gerações, como a Regata da Cidade de Vitória, que celebra o aniversário da capital e está em sua 69ª edição. Outra prova de destaque é a Regata Volta da Taputera, que completará 71 edições no próximo ano. Outras competições como a Taça Comodoro e a Volta Vitória-Guarapari continuam também marcando a história do iatismo capixaba, com forte presença nas classes Oceano, Windsurf e Optimist.

De acordo com o Comodoro Fabiano Pereira, a classe Optimist tem um papel fundamental: “É a porta de entrada para jovens velejadores, já que as embarcações são projetadas para facilitar o aprendizado de crianças e adolescentes. O Optimist é essencial para a formação dos futuros atletas, ensinando as principais habilidades da vela de forma prática e divertida “, comenta.

O Iate Clube tem investido na formação de novos talentos por meio da “Escolinha de Vela”, destinada a crianças de 7 a 14 anos, que já revelou uma nova geração de atletas que competem e conquistam pódios em campeonatos no Brasil e no exterior.

Outro destaque é o “Projeto Vela Para Todos”, uma parceria com a Prefeitura de Vitória, a Vela Capixaba e Remo Adaptar. Essa iniciativa representa uma ação transformadora, que tem como objetivo democratizar o acesso à vela. O projeto abre oportunidades para crianças de escolas do bairro Grande São Pedro, promovendo o desenvolvimento de habilidades náuticas e valores como disciplina, trabalho em equipe e respeito ao meio ambiente. Com o foco em atender cerca de 120 crianças por ano, “Vela Para Todos” busca formar não só campeões, mas também cidadãos comprometidos, proporcionando um ambiente inclusivo e educativo. “Através do Projeto Vela Para Todos, não estamos apenas preparando atletas, mas criando um espaço onde as crianças possam sonhar e construir um futuro promissor”, reforça o Comodoro.

A continuidade desse trabalho será evidenciada em janeiro de 2025, quando a capital capixaba Vitória sediará, pela segunda vez, o Campeonato Brasileiro de Optimist, uma das competições mais prestigiadas da vela nacional. Com expectativa de reunir mais de 300 velejadores, o evento promete impulsionar o turismo e aquecer a economia do Estado. “Será um grande momento para a cidade e para o esporte. Desde 2017, quando sediamos o campeonato pela última vez, estamos nos preparando para oferecer a melhor estrutura possível”, afirma Fabiano Pereira.

O Iate Clube do Espírito Santo segue consolidando seu papel como um celeiro de talentos náuticos, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento do esporte e a promoção de competições de alto nível.