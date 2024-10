Aulas de violão em Cariacica ajudam idosos a sair da depressão

Existe um ditado popular muito conhecido que diz que “quem canta os males espanta”. Mas, para vinte idosos atendidos no Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCPI), em Jardim América, a frase pode ser transformada para “quem toca violão seus males espanta”.

É que as aulas de instrumento oferecidas no local estão dando mais alegria para os inscritos nas aulas de música do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do local, que é ligado à Secretaria de Assistência Social de Cariacica (Semas).

“Eu esqueço o mundo lá fora… Eu estava com depressão e hoje sinto só alegria… Eu estava meio triste em casa, e agora tenho ânimo”, são apenas algumas das frases ditas pelos alunos.

Depoimento dos idosos

Irani Fialho Roncetti, 69 anos, garante que é outra pessoa depois que começou a aprender o instrumento. Ela enfrentou problemas familiares muito graves, como a perda trágica do marido em um acidente, que a levaram a um quadro de depressão. As aulas de música e agora o violão a ajudam a superar a tristeza.

“Aqui a gente espairece, brinca. Eu estou fazendo o possível e me esforço pra aprender. É alegria pra gente tocar violão, cantar é alegria, é divertimento. Essa aula é um respiro”, diz.

William Roberto Batista da Silva é um dos educadores e explica que as aulas são pensadas justamente para levar felicidades para os idosos. Ele fez um curso de formação na Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e explica que as aulas são adaptadas para pessoas com mais de 60 anos.

“São acordes simplificados para a pessoa tocar, perceber um som bonito e se sentir bem. Muitas vezes, essa é a realização de um sonho. Eu chego a me emocionar com os relatos pois me sinto vocacionado fazendo esse trabalho”, detalha.

Bem-estar é justamente o que começar a aprender a tocar um instrumento levou para a vida da professora aposentada Maria da Penha Ribeiro, 75 anos. “Eu estava, estava meio triste em casa. Eu venho para cá, nossa, isso me dá um ânimo”, afirma, entre uma música e outra.

Já a também aposentada Deuzeli Rocha, 68 anos, fala que está levando muito a sério o aprendizado de música. “Depois que eu descobri as aulas de violão está sendo uma maravilha. Eu esqueço do mundo lá fora. Isso tudo aqui é tudo pra mim.”, destaca.

E não são apenas os idosos atendidos no CCPI que veem suas vidas mudarem com as aulas. Ana Carolina Nascimento, também professora de violão, diz que também aprende muito com seus alunos com mais de 60 anos.

“O CCPI vem me ensinando uma coisa que eu nunca imaginei, que é essa convivência com idosos. É uma maravilha estar com eles, pois gostam dessa conexão. Para mim, é maravilhoso poder trabalhar com o que eu amo e com as pessoas que eu aprendi a amar”, afirma.

Danyelle Lirio, secretaria de Assistência Social de Cariacica, comemora o sucesso das políticas voltadas para os idosos implementadas no município. “O CCPI de Jardim América já está consolidado e agora estamos perto de inaugurar um novo CCPI, desta vez em Campo Grande”, adianta a secretária.

O CCPI oferece oficinas de música, teatro, dança, artesanato, oficina de jogos de memória e esporte, além de atendimento psicossocial. Para se inscrever e aguardar uma vaga, o idoso pode ir à sede do centro, que fica na Rua Honduras, 37, das 8h às 17 horas, levando documento de identificação e comprovante de residência.