Vila Velha celebra Semana do Congo nesta sexta (25) e sábado (26)

Nesta sexta (25) e sábado (26), a partir das 18 horas, será realizada na Praça Pedro Valadares, na Barra do Jucu, a “3ª Semana do Congo de Vila Velha”, cumprindo o calendário de eventos do município canela-verde. Haverá apresentação das cinco bandas presentes na cidade e outras atrações, para todo o tipo de público, que poderá conhecer de perto, um pouco mais do congo em uma grande festa.

Vila Velha é o município detentor de um dos maiores bens culturais do estado do Espírito Santo, destacando o balneário da Barra do Jucu e o Sítio Histórico da Prainha, através das bandas Mestre Alcides, Mestre Honório, Tambor Jacaranema, Raízes da Barra e Beatos de São Benedito.

“Celebrar o nosso patrimônio imaterial através deste grande evento só reforça o interesse do município em perpetuar o legado de gerações, através da difusão de atividades culturais salutares, ao ar livre, apresentando para a sociedade os fazeres dos detentores dos saberes da cultura tradicional canela-verde”, destaca o secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Junior.

Programação da Semana do Congo

Sexta-feira (25)

18h – Abertura do evento com exibições audiovisuais e feira de gastronomia e artesanato

18h30 – Roda de Renda de Bilro com as rendeiras do Grupo Barra de Renda e apresentação Musical: Banda de Congo Mirim da ABECA

19h30 – Apresentação musical: Banda de Congo Mirim Tambor Jacaranema

20h30 – Apresentação musical: Banda de Congo Mestre Alcides

21h30 – Apresentação musical: Banda de Congo Tambor Jacaranema

Sábado (26)

18h – Abertura do evento com exibições audiovisuais e feira de gastronomia e artesanato

19h30 – Apresentação musical: Banda de Congo Beatos de São Benedito

20h30 – Apresentação musical: Banda de Congo Raízes da Barra

21h30 – Apresentação musical: Grupo de Congo Madalenas do Jucu

22h – Apresentação musical: Banda de Congo Mestre Honório