Ave rara pode ser reconhecida símbolo de cidade no Sul do ES

Uma ave endêmica da Mata Atlântica é reconhecida como uma das espécies mais raras e ameaçadas de extinção do planeta, com apenas 20 indivíduos conhecidos atualmente, todos restritos à região serrana do Espírito Santo. Por causa disso, a ave rara se tornará a espécie símbolo de uma cidade do sul do ES.

A conservação da espécie saíra-apunhalada (Nemosia rourei) é urgente. Em Vargem Alta, ES, assim como nos municípios de Castelo e Santa Teresa, a saíra-apunhalada encontra refúgio, o que torna a região um ponto crucial para sua sobrevivência.

Importância da espécie

A saíra-apunhalada é um símbolo da biodiversidade, é também um indicativo da saúde do ecossistema local. Sua presença reflete a qualidade ambiental da Mata Atlântica, uma das florestas tropicais mais ricas em diversidade biológica e, ao mesmo tempo, uma das mais ameaçadas.

A proteção desta espécie contribui diretamente para a conservação de todo o ecossistema local, incluindo outras espécies ameaçadas que compartilham o mesmo habitat.

Ameaças e desafios

A principal ameaça à sobrevivência da saíra-apunhalada é a perda de habitat, resultante do desmatamento, expansão imobiliária, uso indiscriminado de pesticidas, queimadas e exploração irregular de recursos naturais.

Além disso, mudanças climáticas e eventos naturais imprevisíveis também colocam a espécie em risco. A baixa variabilidade genética e a susceptibilidade a doenças agravam ainda mais a situação crítica desta ave.

Esforços de conservação

Desde 2020, o Instituto Marcos Daniel (IMD) executa o Programa de Conservação da Saíra-apunhalada (PCSA), que envolve pesquisas científicas, monitoramento contínuo, engajamento comunitário e educação ambiental, para preservar a espécie e seu habitat.

A criação da Reserva Kaetés, com 667 hectares, situada nos limites de Vargem Alta e Castelo, é uma das iniciativas do IMD para proteger a saíra-apunhalada e outras 16 espécies ameaçadas que existem na área.

Significado cultural e ambiental

Instituir a saíra-apunhalada como espécie símbolo de Vargem Alta não apenas destaca a importância da conservação ambiental, mas também reforça o compromisso da cidade com a sustentabilidade e a proteção de seu patrimônio natural.

Este reconhecimento pode estimular a educação ambiental, ações socioculturais, incentivar o ecoturismo e a pesquisa científica, além de promover uma maior conscientização sobre a necessidade de proteger a nossa biodiversidade vargem-altense.

Conclusão

A proposta de declarar a saíra-apunhalada como espécie símbolo de Vargem Alta é um passo significativo para contribuir com a proteção de uma das aves mais ameaçadas do mundo e para reafirmar o papel da cidade como responsável pela conservação da Mata Atlântica.

Este ato legislativo beneficiará a biodiversidade local, e fortalecerá a identidade ecológica e cultural de Vargem Alta, destacando-a como um exemplo de compromisso com a conservação no cenário nacional.

Por fim, para obter mais informações sobre a saíra-apunhalada e os esforços de conservação desta ave rara do Sul do ES, visite o site do Instituto Marcos Daniel (www.imd.org.br) e siga as redes sociais do Programa de Conservação da Saíra-apunhalada(@sairaapunhalada) e Reserva Kaetés (@reservakaetes).