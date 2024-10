Banda apresenta sucessos do Roupa Nova no Teatro da Ufes

Um dos grupos mais queridos e populares do Brasil, o Roupa Nova é o tema do próximo concerto da Banda Sinfônica Vale Música, com regência do maestro Eduardo Lucas.

O espetáculo “Meu Universo é Você” será realizado no dia 23 de outubro, às 20h, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória, reunindo sucessos do grupo que há mais de quatro décadas faz a trilha sonora de milhões de fãs em todo o Brasil.

O concerto tem patrocínio do Instituto Cultural Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A entrada é gratuita, e os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro uma hora antes do início do espetáculo.

Músicas como “Show de rock’n’roll”, “Whisky a go go”, “Dona”, “Clarear”, “Chuva de prata” e “A Viagem” ganharam arranjos sinfônicos inéditos para o concerto, que vai contar com a participação de sete cantores solistas: os alunos do Projeto Vale Música Espírito Santo, Henrique Ferreira, Isabela Natali e Matheus Schueng; a cantora convidada Alry; e os funcionários da Vale Arthur Machado, Lorrayne Dutra e Karina Campos.

Eles foram selecionados por meio de edital destinado aos colaboradores da empresa. A preparação vocal é de Alza Alves, com a assessoria de imagem dos solistas assinada por Elian Ramile.

Conexão

Idealizador do concerto, o maestro Eduardo Lucas explica que a execução desse repertório proporciona aos alunos do Projeto Vale Música Espírito Santo a oportunidade de conectar a música popular ao universo sinfônico.

“O Roupa Nova é uma banda que se destaca pela sofisticação musical, pelos arranjos bem elaborados e pela habilidade de mesclar diferentes estilos em suas composições, o que cria uma relação natural com o trabalho pedagógico que realizamos no Vale Música”, afirma o maestro.

“Além disso, o grupo é uma referência para muitas gerações, e seu legado musical, que inclui arranjos vocais ricos e instrumentação refinada, oferece uma base excelente para o desenvolvimento técnico e interpretativo dos alunos”, acrescenta.

Referência

Um dos grupos de referência do Projeto Vale Música Espírito Santo, a Banda Sinfônica Vale Música é composta por cerca de 50 alunos e conta no currículo com diversas apresentações de peso, como os espetáculos em homenagem a Elis Regina, Tim Maia, Djavan, e o concerto “A Divina Comédia”, inspirado no clássico da literatura de Dante Alighieri, escrito no século XIV.

Segundo o maestro Eduardo Lucas, a adaptação das canções do Roupa Nova para o formato sinfônico preservou a essência das canções.

“Trabalhamos em arranjos que trouxessem o brilho original das melodias e harmonias, e ao mesmo tempo exploramos a profundidade que o formato de Banda Sinfônica pode oferecer, com texturas ricas e diversificadas. Usamos a variedade de instrumentos de sopro e percussão para criar camadas que ampliam o impacto sonoro das canções, mantendo o caráter romântico que o público já conhece, mas com uma nova roupagem sinfônica”, adianta o regente.

Equilíbrio

O esmero do aspecto instrumental se estende às interpretações vocais, uma das características do Roupa Nova que mais encantam o público.

O maestro explica que trabalhou intensamente com os alunos o desenvolvimento de afinação, controle vocal e expressividade, com a orientação da preparadora vocal e fonoaudióloga Alza Alves: “O foco consiste em encontrar o equilíbrio entre a execução instrumental e vocal, para que o público tenha uma experiência musical completa”, observa.

A combinação entre música pop e formato sinfônico, segundo o maestro, representa um convite irresistível para o público cantar junto. “Queremos proporcionar momentos em que o público se sinta envolvido, cantando junto com a Banda Sinfônica. Por isso, escolhemos algumas das canções mais icônicas e emocionantes do Roupa Nova, que vão criar essa conexão imediata com as pessoas”, revela.

Serviço

Concerto “Meu Universo é Você”

Com a Banda Sinfônica Vale Música

Regência: Eduardo Lucas

Data: 23 de outubro (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) – Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória (ES), 29.075-910

Entrada: gratuita. Retirada de ingressos na bilheteria do teatro, uma hora antes do início do concerto

Classificação: livre

Patrocínio: Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura

Solistas:

Henrique Ferreira – educando do Vale Música

Isabela Natali – educanda do Vale Música

Matheus Schueng – educando do Vale Música

Arthur Machado – funcionário da Vale selecionado através de Edital;

Lorrayne Dutra – funcionária da Vale selecionada através de Edital

Karina Campos – funcionária da Vale selecionada através de Edital

Alry – cantora convidada

Preparação Vocal: Alza Alves

Assessoria de imagem dos solistas: Elian Ramile

Repertório:

Solista: Karina Campos

A Flor da Pele (Zeca Baleiro)

Medley I

Chuva de Prata (Ed Wilson e Ronaldo Bastos)/A Viagem (Cleberson Horsth e Aldir Blanc)

Solista: Lorrayne Reis

Medley II

Meu Universo é Você (Ricardo Feghali e Nando)/ Linda Demais (Paulo Massadas e Michael Sullivan)

Solista: Bela Natali

Coração Pirata (Cleberson Horsth e Ricardo Feghali)

Dona (Sá & Guarabyra e Renato Teixeira)

Solista: Alry

Corações Psicodélicos (Lobão, Bernardo Vilhena e Guto Graça Mello)

Medley III

Roupa Nova (Milton Nascimento e Fernando Brant) /Sapato Velho (Mú Carvalho, Cláudio Nucci e Paulinho Tapajós)

Solista: Mateus Schueng

Clarear (Ricky Vallen)

Volta pra Mim (Cleberson Horsth e Ricardo Feghali)

Solista: Henrique Ferreira

Medley IV

Seguindo no Trem Azul (Cleberson Horsth e Aldir Blanc) / Anjo (Cleberson Horsth e Ricardo Feghali) / A Lenda (Nando, Ricardo Feghali e Cleberson Horsth)

Solista: Arthur Machado

Show de rock’n roll (Michael Sullivan e Paulo Massadas)/ Whisky a go-go (Paulo Massadas e Michael Sullivan)

Todos os cantores

A Paz (versão em português de “Heal The World”, de Michael Jackson, feita pelo Roupa Nova, com letra adaptada por Nando)

Sobre o Instituto Cultural Vale:

O Instituto Cultural Vale parte do princípio de que viver a cultura possibilita às pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem novas perspectivas de futuro.

Tem um importante papel na transformação social e busca democratizar o acesso, fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e a difusão de diversas expressões artísticas do nosso país, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da economia criativa.

Sobre o Programa Vale Música:

Desde o início dos anos 2000 a Vale cria oportunidades para estudantes participarem de formações musicais e desenvolverem seus talentos nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Pará e Mato Grosso do Sul. Em 2019, a empresa criou o Programa Vale Música, uma rede colaborativa de ensino e aprendizagem composta pelos projetos musicais dos quatro estados e as maiores orquestras do país.

Ao todo, a rede envolve mais de 240 profissionais e mais de 1.000 estudantes. São parceiras do Programa Vale Música a Orquestra Sinfônica Brasileira, a Orquestra Ouro Preto, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, a Nova Orquestra e a Orquestra Sinfônica do Estado de Sã ;o Paulo, patrocinadas pelo Instituto Cultural Vale por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Sobre o Projeto Vale Música ES:

Iniciativa da Estação Conhecimento Serra, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Projeto Vale Música Espírito Santo atende a 250 participantes, de 07 a 29 anos, em Cidade Continental, em Serra, e 70 alunos, de 07 a 11 anos, no Núcleo do Vale Música no Parque Botânico Vale, em Vitória.

O projeto conta com diversos Grupos de Referência como a Orquestra Jovem Vale Música, a Camerata Jovem Vale Música, a Vale Música Jazz Band, a Banda Sinfônica Vale Música, o Coral Infantojuvenil Vale Música e o Coral Jovem Vale Música, que se apresentam em eventos na Grande Vit&oacut e;ria e demais regiões do país.

Entre os artistas que se apresentaram com o Projeto Vale Música ES estão Roberto Menescal, Fernanda Takai, Ivan Lins, Milton Nascimento, Alma Thomas, João Bosco, Indiana Nomma e Gilson Peranzzetta. As alunas e alunos do Vale Música ES percorreram o Brasil e o exterior em turnês no Carnegie Hall, nos Estados Unidos, na Sérvia, no Japão e nos Emirados Árabes Unidos.