Bienal Rubem Braga começa na quarta (23); confira a programação completa

Na próxima semana, entre quarta-feira (23) e domingo (27), a Prefeitura de Cachoeiro e o Serviço Social do Comércio (Sesc) realizarão mais uma edição da Bienal Rubem Braga, o maior evento literário e cultural do Sul do Espírito Santo.

Com o tema “Literatura e a Beleza de Nossas Raízes e Origens”, a Bienal Sesc Rubem Braga de 2024 concentrará suas atividades na sede do Sesc, localizada na rua Joanna Payer, no bairro Aeroporto, com uma programação diversa e voltada para todas as idades.

Leia também: Festival de TV e Cinema de Muqui começa nesta sexta-feira (18)

Durante os dias de evento, o público poderá desfrutar de uma série de atrações, incluindo feira de livros, palestras, mesas de conversa, exposição de artesanato, lançamento de obras, participação de entidades sociais, apresentações culturais, palco livre, oficinas, espaço para cineclubes, assembleia anual da Academia Cachoeirense de Letras, entre outras atividades.

Confira abaixo a programação completa da Bienal Sesc Rubem Braga 2024:

23 de outubro de 2024 (quarta-feira)

Local: Auditório Marco Antônio de Carvalho

18h30: Abertura OSSES – Orquestra Sinfônica Sul Espírito Santo

Abertura OSSES – Orquestra Sinfônica Sul Espírito Santo 19h: Fala das autoridades

Fala das autoridades 20h: Palestra com Bráulio Bessa

24 de outubro de 2024 (quinta-feira)

Local: Auditório Marco Antônio de Carvalho

14h: Mesa Literária: “Entre memória e remix: momentos da literatura cachoeirense” Debatedores: Sávio Lima Lopes e João Moraes Mediador: Ricardo Maurício

Mesa Literária: “Entre memória e remix: momentos da literatura cachoeirense” 17h: Apresentação: “Histórias ao vento sul” com Gabriela Kruger

Apresentação: “Histórias ao vento sul” com Gabriela Kruger 16h: Apresentação: “Bicho treloso é igual minino” com Adélia Oliveira

Apresentação: “Bicho treloso é igual minino” com Adélia Oliveira 18h: Apresentação com Alzira Bossois

Local: Sala Newton Braga

16h: Palestra show com o Violonista João Pedro

Palestra show com o Violonista João Pedro 17h30: Lançamento de Livros: O guardião do rio (infantojuvenil) – Autor: Carlos Francisco Ola (Guaçuí) A pequena flor Celi (infantil) – Autora Rita de Cássia Côgo (Guaçuí) Eu & os Outros (poemas) e Algumas Histórias (contos) – Autora Sônia Refina Nery Polido (Guaçuí) Antologia dos Escritores de Guaçuí (textos diversos) – Autora Veralúcia de Moraes Freitas (Guaçuí) Antologia dos Escritores de Guaçui – Autora Júlia Barbosa Gonçalves (Guaçuí); Autora Eliane Correia da Silva Oliveira (Guaçuí); Autor Miguel Aparecido Teodoro (Guaçuí)

Lançamento de Livros: 19h: Lançamento de Livros: O som do tapa – Autora: Carla Guerson (Vitória) Fogo de palha – Autora: Carla Guerson (Vitória) Todo mundo tem mãe, Catarina – Autora: Carla Guerson (Vitória) Alucinações – Autora: Virgínia Pastore (Cachoeiro) Sol e Mar – Autora: Virgínia Pastore (Cachoeiro) Azul da Prússia – Autora: Olívia Avelar (Cachoeiro)

Lançamento de Livros:

Local: Sala “O Menino e o Tuim”

13h30: Oficina NegrArte (Funcultura)

Oficina NegrArte (Funcultura) 17h30: Oficina / concurso de escrita criativa Paródias Literárias (Lei Rubem Braga Cachoeiro)

Oficina / concurso de escrita criativa Paródias Literárias (Lei Rubem Braga Cachoeiro) 19h30: Oficina / concurso de escrita criativa Paródias Literárias (Lei Rubem Braga Cachoeiro)

Local: Sala Trovões de Antigamente

14h: Sessão do Cine Clube Mundo da Animação: Desenho Liga da Justiça com bate-papo (Lei Paulo Gustavo de Cachoeiro )

Sessão do Cine Clube Mundo da Animação: Desenho Liga da Justiça com bate-papo (Lei Paulo Gustavo de Cachoeiro ) 15h30: Sessão do Cine Clube Mundo da Animação: Desenho Thundercats com bate-papo (Lei Paulo Gustavo de Cachoeiro )

Sessão do Cine Clube Mundo da Animação: Desenho Thundercats com bate-papo (Lei Paulo Gustavo de Cachoeiro ) 18h: II Mostra Atuação de Audiovisual: Ecoexperimentalismo com mesa redonda no final (Lei Paulo Gustavo de Cachoeiro)

Local: Espaço de Convivência Sesc – 2º piso

13h: Abertura da Exposição de Fotografias “Natureza Itinerante na Comunidade” com Palestra “Natural – O patrimônio de todos nós”

Local: Palco Livre

15h: Apresentação de Teatro “Super Vacina Super Coragem”

Apresentação de Teatro “Super Vacina Super Coragem” 18h30: Apresentação Musical com Vitor Lendários

Apresentação Musical com Vitor Lendários 19h30: Sarau com Valéria Resende e convidados

25 de outubro de 2024 (sexta-feira)

Local: Auditório Marco Antônio de Carvalho

14h: Mesa Literária: “Vozes Femininas na Palavra Impressa” Debatedores: Dani Costa Russo e Carla Guerson Mediadora: Luciene Carla

Mesa Literária: “Vozes Femininas na Palavra Impressa” 16h: Apresentação “Contos que encantam“ com Sandra Freitas – faixa etária de 7 a 10 anos

Apresentação “Contos que encantam“ com Sandra Freitas – faixa etária de 7 a 10 anos 17h: Apresentação: “História, Historinha, Historieta” com Eliane Correia

Apresentação: “História, Historinha, Historieta” com Eliane Correia 18h: Apresentação com Tina Show!

Local: Sala Newton Braga

15h: Lançamento de Livros: Iminências de Agosto – Autor Aluízzio; bate-papo com Gabriel Nascimento

Lançamento de Livros: 16h: Palestra show com o Violonista João Pedro

Palestra show com o Violonista João Pedro 17h30: Lançamento de Livros: As sete vidas – Autora Felícia Scabello Silva (Castelo) Aeroporto, sobrenome Tirello – Autor Raul Sampaio Neto (Cachoeiro) Encontros e afetos: Crônicas pela Capital Secreta – Autor Roberto de Oliveira (Cachoeiro)

Lançamento de Livros: 19h: Lançamento de Livros: No coração de Vargem Alegre o pulsar do Caxambu – Autora Daniele Pancini Sarte (Cachoeiro) A princesa Zuri e o meio ambiente – Autora Luciene Carla (Cachoeiro) Bastidores do Feminicídio e Se der Jeito a gente faz – Autor Luan Tófano (Cachoeiro) Quem é Onira? Atividades para conhecer o candomblé – Autora Mãe Rodilene de Oyá (Cachoeiro)

Lançamento de Livros:

Local: Sala “O Menino e o Tuim”

13h30: Oficina de desenho: introdução e criação de personagens com José Ricardo (Lei Rubem Braga – Cachoeiro)

Oficina de desenho: introdução e criação de personagens com José Ricardo (Lei Rubem Braga – Cachoeiro) 17h30: Oficina / concurso de escrita criativa Paródias Literárias (Lei Rubem Braga Cachoeiro)

Oficina / concurso de escrita criativa Paródias Literárias (Lei Rubem Braga Cachoeiro) 19h30: Mesa Redonda “E essa tal vacina? Uma conversa ampliada” com Lyvia Guiotto Battero (Lei Rubem Braga – Cachoeiro)

Local: Sala Trovões de Antigamente

14h: Sessão do Cine Clube Mundo da Animação: Desenho Liga da Justiça com bate-papo (Lei Paulo Gustavo de Cachoeiro)

Sessão do Cine Clube Mundo da Animação: Desenho Liga da Justiça com bate-papo (Lei Paulo Gustavo de Cachoeiro) 15h30: Sessão do Cine Clube Mundo da Animação: Desenho Thundercats com bate-papo (Lei Rubem Braga – Cachoeiro)

Sessão do Cine Clube Mundo da Animação: Desenho Thundercats com bate-papo (Lei Rubem Braga – Cachoeiro) 18h: Documentário Rio Jucu (FUNCULTURA)

Local: Espaço CRJ no Sesc

14h: Batalha do Conhecimento

Local: Palco Livre

18h30: Apresentação Musical com Vitor Lendários

26 de outubro de 2024 (sábado)

Local: Auditório Marco Antônio de Carvalho

13h: Palestra: “Patrimônio Cultural e Natural – Memórias e Histórias”

Palestra: “Patrimônio Cultural e Natural – Memórias e Histórias” 14h: Apresentação musical com Samir Lima

Apresentação musical com Samir Lima 15h30: Apresentação “A roupa nova do imperador” com Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira

Apresentação “A roupa nova do imperador” com Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira 19h30: Mesa Literária: “Eco das Palavras: Desvendando Origens e Narrativas na Literatura Nacional” Debatedores: Micheliny Verunschk e Eliane Potiguara Mediadora: Eloá Puri

Mesa Literária: “Eco das Palavras: Desvendando Origens e Narrativas na Literatura Nacional”

Local: Sala Newton Braga

16h: Palestra show com o Violonista João Pedro

Palestra show com o Violonista João Pedro 17h30: Lançamento de Livros: Antes tarde do que morno – Autora Luciana Fernandes (Marataízes) Mulheres Capixabas e Suas Histórias – Autora Bárbara Perez (Marataízes) Beija – flor de fogo – Autora Clarice Lecter (Marataízes) Série Forças Naturais: a escolha de Yacy feita pela natureza. Livro Verde – Autor Pedro Carvalho (Cachoeiro)

Lançamento de Livros:

Local: Sala “O Menino e o Tuim”

13h30: Oficina de desenho: introdução e criação de personagens com José Ricardo (Lei Rubem Braga – Cachoeiro)

Oficina de desenho: introdução e criação de personagens com José Ricardo (Lei Rubem Braga – Cachoeiro) 18h: Encerramento da Oficina / concurso de escrita criativa Paródias Literárias (Lei Rubem Braga Cachoeiro)

Local: Sala Trovões de Antigamente

13h: Palestra “Patrimônio Cultural e Natural – Memórias e Histórias” com o lançamento do vídeo Ruínas Capixabas

Palestra “Patrimônio Cultural e Natural – Memórias e Histórias” com o lançamento do vídeo Ruínas Capixabas 13h30: Oficina de artes visuais “Ecoideias”

Oficina de artes visuais “Ecoideias” 15h: Oficina de Monitor de Cultura, Meio Ambiente e Sustentabilidade

Local: Espaço CRJ no Sesc

14h: Apresentação Oficina de Breaking

Local: Palco Livre

18h: Apresentação de Teatro “Debaixo da Ponte” grupo Epicentro

Apresentação de Teatro “Debaixo da Ponte” grupo Epicentro 19h30: Pocket Show Made In Kaxu

27 de outubro de 2024 (domingo)

Local: Auditório Marco Antônio de Carvalho

10h: Mesa Literária: “Literatura na infância: caminhos para uma cultura leitora” Debatedores: Kiusam de Oliveira e Tino Freitas Mediadora: Maria Amélia Dalvi

Mesa Literária: “Literatura na infância: caminhos para uma cultura leitora” 14h: Apresentação com “As Fantásticas Histórias Mágicas” com Vitor Passarim

Apresentação com “As Fantásticas Histórias Mágicas” com Vitor Passarim 15h30: Apresentação “O Mágico de Oz” com Cia. Personalidades

Local: Sala Newton Braga

14h : Lançamento de Livro: Blizzi um amor de abelhinha – Autora Claudia Ferreira (Cachoeiro) Eu Sou Especial – Autora Claudia Ferreira (Cachoeiro) Histórias contadas e encaixadas – Autora Claudia Ferreira (Cachoeiro)

Lançamento de Livro:

Local: Sala “O Menino e o Tuim”

9h: Oficina de desenho: introdução e criação de personagens com José Ricardo (Lei Rubem Braga – Cachoeiro)

Oficina de desenho: introdução e criação de personagens com José Ricardo (Lei Rubem Braga – Cachoeiro) 13h: Oficina de desenho: introdução e criação de personagens com José Ricardo (Lei Rubem Braga – Cachoeiro)

Local: Sala Trovões de Antigamente

9h: Sessão do Cine Clube Mundo da Animação: Desenho Thundercats com bate-papo (Lei Rubem Braga – Cachoeiro)

Sessão do Cine Clube Mundo da Animação: Desenho Thundercats com bate-papo (Lei Rubem Braga – Cachoeiro) 10h: Cine Clube Mundo da Animação recebe convidados para bate papo sobre a “Importância dos cineclubes e de capacitação e formação de agentes cineclubistas”

Cine Clube Mundo da Animação recebe convidados para bate papo sobre a “Importância dos cineclubes e de capacitação e formação de agentes cineclubistas” 13h: Oficina de redação de crônicas – primeiros passos (Lei Rubem Braga – Cachoeiro)

Oficina de redação de crônicas – primeiros passos (Lei Rubem Braga – Cachoeiro) 14h: Oficina de introdução ao lettering manual (Lei Rubem Braga – Cachoeiro)

Local: Espaço CRJ no Sesc

10h: Slam – Corres da Vida

Outras atividades

Caravana literária Projeto Kombiousa

Data: 24 a 25 de outubro de 2024

Horários: 14h às 20h

Exposição de Fotografias “Natureza Itinerante na Comunidade

Data: 23 a 26 de outubro de 2024 – Horários: 13h às 21h

Data: 27 de outubro de 2024 – Horários: a partir das 13h

Local: Espaço de Convivência Sesc – 2º piso

Feira de Livros

Data: 23 de outubro de 2024 – Horários: 18h30 às 21h

Data: 24 a 26 de outubro de 2024 – Horários: 14h às 20h

Data: 27 de outubro de 2024 – Horários: 8h às 16h

Local: Espaço de Convivência Sesc – 2º piso

Participantes: Panni Book; Ateliê Castelo das Artes; Livraria Diocesana; Editora Domus Brasilis; FTD Editora; Academia Cariaciquense de Letras; Wizard; ACLAPTCTC

Feira de Artesanato

Data: 23 de outubro de 2024 – Horários: 18h30 às 21h

Data: 24 a 26 de outubro de 2024 – Horários: 14h às 20h

Data: 27 de outubro de 2024 – Horários: 8h às 16h

Local: Corredor do 1º pavimento da unidade Sesc

Exposição CRJ Rubem Braga

Data: 24 a 26 de outubro de 2024 – Horários: 13h às 21h

Data: 27 de outubro de 2024 – Horários: 8h às 16h

Local: Espaço CRJ no Sesc

Atividades em outros espaços

Exposição “Trilho de Palavras”

Data: 23 e 25 de outubro de 2024 – Horários: 9h às 18h

26 e 27 de outubro de 2024 – somente por agendamento via e-mail semcult.casadosbraga@cachoeiro.es.gov.br

Local: Casa dos Braga

Sessão Solene da Academia Cachoeirense de Letras

Data: 27 de outubro de 2024 – Horários: 9h30

Local: – Centro Cultural Palácio Bernardino Monteiro – Auditório Marilia Villela de Medeiros Mignone

Exposição “Sou lá de Cachoeiro”

Data: 23 a 25 outubro de 2024 – Horários: 9h às 18h

Local: Centro Cultural Palácio Bernardino Monteiro – Biblioteca Pública Major Walter dos Santos Paiva

Exposição “Acessibilidade e inclusão para conhecer nossa história”

Data: 23 a 25 outubro de 2024 – Horários: 9h às 18h

Local: Centro Cultural Palácio Bernardino Monteiro – Arquivo Público Municipal de Cultura Sala Evandro Moreira

Bienal Itinerante nas Escolas

Mais de 30 apresentações de contação de histórias em escolas municipais.