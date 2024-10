Bandes dobra volume de liberações em comparação com 2023 e chega a R$ 235 mi

De janeiro a setembro de 2024, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) alcançou mais uma marca expressiva para o desenvolvimento sustentável da economia capixaba. O banco liberou o valor de R$ 235 milhões para empresas de norte a sul do Espírito Santo. Comparativamente, o valor é mais que o dobro alcançado no mesmo período de 2023, R$ 110,5 milhões. Esse resultado demonstra o compromisso do Bandes em gerar impacto para a economia capixaba, ampliando o acesso ao crédito e promovendo o desenvolvimento sustentável regionalmente equilibrado.

O Bandes disponibiliza linhas de financiamento para investimentos que incluem a aquisição de máquinas, inovação, modernização e ampliação de empresas, e para capital de giro. Até o momento, o banco capixaba alcançou R$ 295 milhões em contratações em 2024, um aumento de 53% em relação ao período anterior.

Das contratações de 2024, 65% foram para investimentos. O dado representa uma queda em relação ao contratado entre janeiro e setembro do ano passado: 73% das contratações de 2023 foram voltadas para investimento. A redução é resultado do esforço do Bandes em disponibilizar capital de giro para as empresas afetadas pelas chuvas de março na região Sul do Estado.

Fortalecimento dos negócios

“Esses resultados refletem o alinhamento de toda a equipe Bandes com o nosso planejamento estratégico, que busca apoiar o crescimento das empresas capixabas, com atenção para o desenvolvimento regional e a promoção de iniciativas ligadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Estamos empenhados em fortalecer os negócios, com soluções financeiras adequadas para fomentar investimentos, inovação e a sustentabilidade das empresas capixabas”, declarou o diretor de Negócios do Bandes, Marcos Kneip Navarro.



Para a diretora Operacional do banco capixaba, Gabriela Vichi, o desempenho é fruto de um trabalho iniciado em 2023, que inclui a revisão de processos, ajustes de rotas e engajamento de toda a equipe. “São mudanças que visam trazer mais agilidade, mais atenção às demandas do cliente, sempre prezando pela minimização do risco de crédito e pela garantia da análise técnica das nossas operações. Os resultados alcançados até hoje demonstram que o Bandes está sabendo aproveitar o momento de crescimento econômico do Espírito Santo e do Brasil, contribuindo para que o setor produtivo do estado esteja mais preparado para atender à demanda crescente da sociedade, evitando um possível vazamento dessa renda via importação”, afirmou.

Para o Espírito Santo continuar crescendo

O Indicador de Atividade Econômica (IAE-Findes), calculado pelo Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), mostrou que, no primeiro semestre de 2024, a economia capixaba cresceu 3,9% e superou a média nacional, de 2,9%. Para que o Espírito Santo continue se destacando, o Bandes busca fornecer às empresas locais condições ideais para que elas cresçam, ganhem competitividade e gerem empregos e renda para o Espírito Santo.