Basquete masculino é campeão e ES encerra Jubs com 19 medalhas

O time de basquete masculino do Espírito Santo se sagrou campeão universitário nesta sexta-feira (18). O título veio com vitória sobre a equipe do Unifacisa (PB) por 64 a 55, na final dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs). Realizado em Brasília (DF), o Jubs é a principal competição universitária do País e contou com a participação de mais de três mil estudantes.

O ala Juan Gama celebrou a conquista e a segunda medalha de ouro da delegação. “O time todo está de parabéns pelo resultado e a medalha de ouro. Foi um bom campeonato, de um nível bem alto. Vamos voltar para o Espírito Santo felizes e com a medalha de ouro no peito”, disse o atleta.

Além do título no basquete, o Estado conquistou outras duas medalhas nesta sexta-feira (18), último dia de competição. O handebol masculino (UVV) ficou com a prata, após ser4 derrotado na final pela Uninassau (BA) e o vôlei feminino (Multivix) garantiu o bronze após vencer a Uninassau (AL), por 3 sets a 1.

Além dessas três medalhas, o Estado garantiu outras três conquistas durante a segunda semana de disputa do Jubs. As medalhas de bronze vieram com Amanda Bissoli e Nadine Gonçalves, no karatê; e no cheerleading.

Os resultados durante a competição garantiram novamente para a delegação capixaba o seu melhor resultado durante o Jubs, com 19 medalhas, igualando o conquistado de 2022, em outra edição realizada em Brasília.

Confira as medalhas conquistadas pelo Espírito Santo no Jubs:

Ouro

Arthur Batista (UVV) – jiu-jitsu (-64 kg)

Basquete masculino (Multivix)

Prata

Handebol masculino (UVV)

Caio Marinato (Faceli) – natação paradesportiva – 200m livre (classe S9)

Caio Dantas (Multivix) – wrestling (-65 kg)

Cristal Santana (Estácio de Sá) – wrestling (-50 kg)

Estevão Guimarães (Multivix) – wrestling (-125 kg)

Bronze

Vôlei feminino (Multivix)

Cheerleading (UVV)

Adriana Moreira (Multivix) – wrestling (-68 kg)

Giovanna Queiroz (Multivix) – wrestling (-57 kg)

Samuel Melo (Multivix) – wrestling (-130 kg)

Caio Marinato (Faceli) – natação paradesportiva – 50m costas (classe S9)

Caio Marinato (Faceli) – natação paradesportiva – 50m peito (classe S9)

Milena Pizzin (Unesc) – natação (50m borboleta)

Yan Netto (Multivix) – atletismo – marcha atlética

Gabriel Gobbi (Multivix) – taekwondo

Amanda Bissoli (Ufes) – karatê

Nadine Gonçalves (Ufes) – karatê