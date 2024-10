Bélgica x França: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Nesta segunda-feira (14), às 15h45, Bélgica e França se enfrentam, em jogo válido pela 4ª rodada do Grupo B da Nations League. Porém, onde assistir Bélgica x França?

O confronto, que será realizado no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, na Bélgica, contará com a transmissão exclusiva do SporTV (TV por assinatura).

Sobretudo, a Bélgica vem de empate com a Itália, por 2 a 2. Atualmente, a Seleção Belga ocupa a 3ª colocação do Grupo B, com 4 pontos conquistados.

Já a Seleção Francesa, vem de goleada sobre Israel, por 4 a 1. Contudo, a França está em 2° lugar no grupo, com 6 pontos conquistados até o momento.

As duas seleções já se enfrentaram nesta edição da Nations League, na 2ª rodada, onde a Seleção Francesa venceu a Bélgica por 2 a 0. O confronto foi realizado no Groupama Stadium, em Décines-Charpieu, na França.

Prováveis escalações

Bélgica: Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, De Ketelaere, Doku; Openda.

França: Maigna; Koundé, Konaté, Saliba e Digne; Tchouaméni, Guendouzi e Koné; Dembélé, Thuram e Barcola.

Ficha técnica:

Data: 14 de outubro (segunda-feira)

14 de outubro (segunda-feira) Hora: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília) Local: Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, Bélgica

Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, Bélgica Onde assistir Bélgica x França: SporTV (TV por assinatura)