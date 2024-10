Bispo de Cachoeiro celebra Nossa Senhora Aparecida, em Roma

O Dia de Nossa Senhora Aparecida também foi celebrado em Roma, na Itália. No dia 12 de outubro, Dom Luís Fernando Lisboa CP, participou da Solenidade no Colégio Pio Brasileiro, onde residem os padres brasileiros que estudam em Roma, entre eles o Pe. Thiago da Silva Vargas, do clero diocesano de Cachoeiro de Itapemirim. Durante a cerimônia, deu-se posse à nova direção do Colégio.

A festa continuou no domingo (13). Dezenas de pessoas, entre italianos e latino-americanos se reuniram na Praça de Nossa Senhora do Trastevere e seguiu em direção à Igreja de Nossa Senhora da Luz, onde aconteceu a celebração.

O evento também contou com a presença de sacerdotes, religiosos, religiosas, além de leigos e leigas brasileiros residentes, todos reunidos para homenagear a Padroeira do Brasil. O Cônsul-Geral, Embaixador Luiz Cesar Gasser, também participou das festividades.

Bispo referencial da CNBB para a Pastoral dos Brasileiros no Exterior (PBE), Dom Luiz presidiu a procissão e a Santa Missa. Durante a missa, em sua homilia, Lisboa, “recordou que Maria é a figura da mãe que percebe as necessidades dos filhos”.

Após a celebração, aconteceu um Momento Cultural com a participação do coro, dirigido pelo Maestro Paolo Matteucci, seguido de uma confraternização com partilha.