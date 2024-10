Imigração italiana: exposição chega a cidades do Sul do Espírito Santo

A exposição comemorativa pelos 150 anos da imigração italiana está rodando o Espírito Santo, e chega a quatro cidades na próxima semana. Quem mora em Castelo, Ibiraçu, Alfredo Chaves e Vitória poderá visitar a exposição “Do Passado ao Horizonte, 150 Anos de Travessias”, pelos próximos 30 dias.

A exposição faz parte dos eventos que marcam os 150 anos da imigração italiana no Espírito Santo e no Brasil, e estará exposta simultaneamente em 21 cidades, de norte a sul do Estado.

As histórias, divididas em quatro tempos, distribuídos em 20 lâminas de tecido, retratam as motivações da emigração dentro do processo de Unificação Italiana, a viagem dos migrantes, o contato com o Novo Mundo e as perspectivas de futuro. Os quatro tempos foram identificados como a Origem, a Travessia, o Brasil e o Futuro.

A exposição foi organizada pela Comunità Italiana, em parceria com o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, e realizada com recurso do Grupo Águia Branca e do Governo do Estado, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LICC) da Secretaria da Cultura (Secult).

“A exposição que preparamos conseguiu trazer para as telas uma demonstração muito bonita e forte de diferentes períodos históricos. Será emocionante, especialmente para os descendentes dessa história relembrarem o que eles viveram ou ouviram de seus familiares”, reforça Cilmar Franceschetto, diretor-geral do Arquivo Público do Espírito Santo, que também é autor de dois livros sobre a presença italiana no Estado e no Brasil.

Para a presidente da Associação Comunità Italiana, Rosa Maioli, a realização da exposição tem grande importância para a preservação da memória e identidade dos descendentes de italianos.



Programação dos eventos



O primeiro local a receber a mostra foi o Palácio Anchieta, onde aconteceu o lançamento oficial no dia 20 de setembro. Lá a visitação do público pode ocorrer de segunda a sexta, de 9h às 17h, e nos sábados, domingos e feriados, de 9h às 16h, com entrada franca.

Depois disso, chegou a Santa Teresa, onde permanece instalada na sede do Circolo Trentino Di Santa Teresa. Em Vila Pavão, as ilustrações estão no Auditório Anton Fleischmann, localizado na Praça do Colono. Já no Distrito de Alto Pongal (Anchieta), comunidade com forte presença de descendentes, ela está exposta na praça principal, na Av., Virgilio Lorencini.

No próximo domingo (13), a exposição será aberta em Castelo, às 10h30, no Centro Cultural Casarão Fazenda do Centro. Na quarta-feira (16) a história dos imigrantes chega a Venda Nova do Imigrante, com abertura às 18h, no Centro Cultural e Turístico Maximo Zandonadi.

Ainda na quarta-feira (16) a história dos imigrantes chega em Ibiraçu, às 18h30, no Complexo Cultural Roque Peruch. E, na quinta-feira (17), será feita a abertura da exposição na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, em conjunto com uma sessão solene comemorativa pelos 150 anos da imigração italiana no Estado, às 14h.