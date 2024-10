Bois são atropelados por ambulância na ES 165, em Conceição do Castelo

Dois bois morreram após serem atropelados por uma ambulância na ES 165, em Conceição do Castelo, na madrugada desta terça-feira (1º).

Aos policiais militares, o motorista relatou que seguia com a ambulância da Grande Vitória para Conceição do Castelo, juntamente com o passageiro, profissional da enfermagem, quando se deparou com dois bois em uma reta na sua faixa da pista de rolamento. Ele disse que só teve a reação de frear o veículo, o que não foi suficiente para evitar a batida contra os animais.

Com a força do impacto da batida, a frente do veículo ficou danificada e os animais morreram no local. O motorista e o passageiro não ficaram feridos. O condutor fez o teste do bafômetro que deu negativo para o consumo de bebida alcóolica.

Leia também: Operação Makaira: Ibama realiza fiscalização no litoral Sul do ES

A ambulância permaneceu no local às margens da via, acostamento, para ser removida pela Prefeitura. Os animais não tinham marcações ou numerais que os identificassem ou seus proprietários.