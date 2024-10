Operação Makaira: Ibama realiza fiscalização no litoral Sul do ES

Na manhã desta terça-feira (1), o Ibama/ES, com apoio do Ibama/RJ, iniciou a Operação Makaira, que efetuou a fiscalização nos terminais de pesca do litoral do Espírito Santo.

Assim o objetivo é prevenir a pesca em desacordo com autorizações, em locais proibidos, e sem licença. Contudo a operação continuará ao longo dos próximos dias.

As embarcações que atuam na costa do estado operam, principalmente, na modalidade de Espinhel de Superfície.

Assim essa prática tem grande interação com aves marinhas, tubarões e espécies ameaçadas, como o espadarte. A pesca nessa modalidade ameaça especialmente albatrozes e petréis, que são muito vulneráveis.

Sendo assim, as embarcações devem adotar medidas para prevenir a morte de aves e tartarugas. Contudo a correta utilização dessas práticas mitigadoras é um dos principais alvos da fiscalização.

Além disso, há várias embarcações dedicadas à pesca de camarão e lagosta, muitas delas vindas do Rio de Janeiro, que são proibidas de pescar no Espírito Santo. Essas modalidades têm grande impacto ambiental.

Antes da operação, o Ibama já havia verificado a regularidade de embarcações voltadas à pesca de atum. Muitas cometeram infrações ambientais no último ano, resultando na suspensão de suas atividades. As que não buscaram regularização poderão sofrer sanções mais severas se comprovado que continuaram a pescar.

Os produtos apreendidos em atividades irregulares serão doados ao Programa Mesa Brasil do SESC, que distribui alimentos para instituições filantrópicas.

Resultados das apreensões: 01/10/2024:

Barbatanas referentes a dois tubarões galha-branca (ameaçados de extinção) mais cerca de 20 quilos de barbatanas de tubarão azul;

Cerca de 2.000 quilos de peixes diversos;

Infrações:

Pescar sem licença da autoridade competente;

Descaracterizar pescados ou produtos originados da pesca, sem comprovante de origem ou autorização do órgão competente;

Obstar ação do Poder Público no exercício de atividades de fiscalização ambiental;

Descumprir suspensão aplicada anteriormente pelas irregularidades na utilizadas no PREPS.