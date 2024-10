Bom Jesus: editais abertos para o fomento à cultura

A Prefeitura de Bom Jesus do Norte, no Caparaó, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, abriu nesta segunda-feira (21), inscrições para os editais da Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc.

Os interessados devem acessar o regulamento completo e se inscrever até o próximo dia 1º de novembro, na Plataforma Mapa Cultural ES.

A abertura das inscrições para os Editais de Chamamento Público nº 003/2024 e Edital de Premiação nº 004/2024, com recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022), voltados para o fomento de projetos audiovisuais e culturais, nas áreas contempladas incluem: Cinema Itinerante; Vídeo Clipe; Artesanato; Resgate de Grupos Tradicionais do Carnaval e Mestres da Memória.

Já o Edital de Chamamento Público nº 001/2024, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Lei nº 14.399/2022), também é uma grande oportunidade para fomentar e valorizar a cultura local. As áreas contempladas incluem: Artes Visuais; Música (Canto/Coral); Mestre de Cultura (Cultura Afro-brasileira) e Música (Projetos de Difusão).

Em ambos os editais, as inscrições são gratuitas e realizadas online.

