Bombeiros tentam controlar incêndio às margens de avenida em Cachoeiro

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para ocorrência de incêndio em vegetação no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta quarta-feira (2).

Segundo a corporação, o incêndio foi registrado em vegetação próximo de placas de otdoor, às margens da avenida Francisco Lacerda de Aguiar.

Os bombeiros não informaram o que poderia ter causado o incêndio. Uma guarnição foi ao local e a ocorrência está em andamento.

