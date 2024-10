Bombeiros resgatam cão em local de difícil acesso em Venda Nova

Militares do Corpo de Bombeiros de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, foram acionados nesta quarta-feira (16) para dar prosseguimento a uma operação de busca e salvamento de um cão que estava desaparecido.

O animal foi encontrado no meio de um paredão rochoso, em um local de difícil acesso, nas proximidades da BR 262, no Bairro Tapera.

A equipe formada pela 2ª Companhia do 4° Batalhão de Bombeiros em Venda Nova subiu a montanha e salvou o animal que aparentemente estava assustado, porém, sem ferimentos. O cão foi entregue ao seu tutor, que aguardava ansioso pelo retorno do animal de estimação.