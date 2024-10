Policiais recuperam moto furtada nesta madrugada em Mimoso do Sul

Nesta quinta-feira (17), policias militares da guarnição RP 4702, localizaram uma motocicleta Honda/CG 160 Fan, no bairro Morro da Palha, em Mimoso do Sul. Os militares foram até o local, após receber informações do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).

Segundo informações da PMES, o veículo, que estava com restrição de furto e roubo, teria sido abandonado no local, após ser furtada na madrugada desta quinta-feira (17).

Sobretudo, o proprietário do veículo já foi contatado e providenciou a remoção da motocicleta para Delegacia de Polícia Civil de Mimoso do Sul.

