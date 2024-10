BR-101: duplicação de rodovia pode virar alvo de CPI

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) defendeu, durante a sessão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), nesta segunda-feira (21), a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o processo de repactuação do contrato de duplicação da BR-101, que está tramitando em Brasília.

Segundo Gandini, a concessionária responsável pela rodovia, a Eco101, se recusou a prestar informações sobre o processo. Conforme explica o deputado, a empresa alega um acordo de confidencialidade firmado com o Tribunal de Contas da União (TCU). Essa falta de transparência motivou o parlamentar a propor a criação da CPI, considerando que menos de 10% da duplicação prevista foi concluída.

Além disso, o deputado revelou que já iniciou conversas com o presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (União), buscando apoio para a instalação da CPI. Ele também pediu ajuda ao deputado Alexandre Xambinho (Podemos), presidente da CPI da Licença Ambiental. O pedido foi para convocar representantes da Eco101, uma vez que as comissões especiais não possuem esse poder.

A duplicação da BR-101 é um tema de grande importância para o Espírito Santo. A rodovia é um dos principais corredores logísticos do estado. A falta de avanços no contrato e a falta de transparência no processo de repactuação têm gerado insatisfação tanto na Ales quanto entre os cidadãos, que pagam pedágio e ainda enfrentam estradas precárias.