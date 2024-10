Briga em bar termina com homem ferido a facadas em Ibatiba

Na tarde dessa sexta-feira (18), policiais militares foram acionados por populares informando que um homem estaria tentando matar outro em um estabelecimento comercial no Centro de Ibatiba.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram um indivíduo de 31 anos com um ferimento de faca no rosto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros ao ferido.

Segundo nota da Sesp, a guarnição fez contato com o dono do bar, que já tinha sido atendido pelos militares há cerca de 40 minutos em outra ocorrência. No chamado anterior, a equipe foi informada de que o homem de 31 anos estava no local alterado e com um canivete em mãos, sendo contido por outros clientes, que conseguiram pegar a arma branca. Logo depois, o homem saiu do estabelecimento.

De acordo com o proprietário do bar e outros populares, o homem de 31 anos retornou com uma faca, ameaçando outro indivíduo. Nesse momento, um terceiro homem interveio na situação e saiu antes da chegada da guarnição. O homem de 31 anos foi atendido pelo Samu e levado ao hospital do município.