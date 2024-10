Polícias Civil e Militar prendem dois homens e apreendem armas no ES

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Fundão, em ação conjunta com a Polícia Militar, deflagrou uma operação na manhã desta sexta-feira (18) para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão.

A ação resultou na prisão de dois indivíduos, de 25 e 83 anos, além da apreensão de duas armas de fogo.

No início da manhã, as equipes se dirigiram aos locais alvos, realizando buscas em quatro residências. No primeiro imóvel, localizado no assentamento Piranema, zona rural de Fundão, um indivíduo de 25 anos foi preso em cumprimento a mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas.

No segundo imóvel, na mesma localidade, foram realizadas buscas na propriedade de um senhor de 83 anos, onde foram localizadas duas armas de fogo: um revólver e uma espingarda.

Os detidos foram encaminhados à Delegacia para os procedimentos de praxe e permanecem à disposição da Justiça.