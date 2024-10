Cabelo e mochila malucos: veja a criatividade das mães cachoeirenses

O Dia do Cabelo Maluco e da Mochila Maluca é um momento de descontração nas creches, em que as crianças são incentivadas a decorar seus cabelos e mochilas de forma criativa.

Em outubro, além das celebrações de Halloween, professores promovem essa atividade lúdica como parte das festividades do Dia das Crianças.

Geralmente a atividade está restrita às crianças mais novas, o sucesso do evento é tão grande que até os mais velhos estão pedindo para participar. “Não só ela, mas outros alunos também pediram para as professoras o Dia do Cabelo Maluco”, comenta Jamile Barbosa, mãe de Ludmylla Valentina, de 7 anos.

A criatividade das mães é fundamental para o sucesso do evento. Geisilane Cristina, mãe de Lorenzo e Luca, relata: “Fiz o céu no cabelo do Lorenzo e uma pista de carro no do Luca. Eles ficaram todos bobos, toda hora iam no espelho.”

Maria Eduarda Madeira Rodrigues, mãe da Maria Júlia, também apostou em elementos criativos: “Minha ideia foi voltada para o fundo do mar. Usei brinquedos e conchinhas que ela já tinha em casa. Fiz um coque e coloquei uma bonequinha sereia.”

Laura Fonseca Ricas, mãe de Joyce, preparou um penteado temático: “Ela ficou superanimada e acordou cedo. Fiz um coque de Donuts com creme de cabelo e corante alimentício, finalizando com pequenos apliques em formato de estrelas.” O penteado foi um sucesso, e a diversão garantida na escola.