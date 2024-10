Projeto “Cinema em Toda Parte” comtempla escolas de Cachoeiro

Luz, câmera, ação! O Cinema em Toda Parte – Formação de Núcleos Audiovisuais no Espírito Santo vai entrar em cartaz em 10 escolas do Espírito Santo.

Para marcar o lançamento do projeto, realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo pela Secretaria da Cultura (Secult) e o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA), com apoio institucional da Secretaria da Educação (Sedu).

A exibição será no próximo dia 16, a partir das 17 horas, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, e será do longa-metragem Nosso Sonho, que retrata a história de Claudinho e Buchecha, desde o início da amizade na infância até o sucesso musical em todo o Brasil.

Contado do ponto de vista de Buchecha, o filme destaca a força de superação da dupla diante de dramas e tragédias. O público também descobrirá como algumas das canções que conquistaram várias gerações foram compostas.

Sucesso de bilheteria de 2023, a obra é dirigida por Eduardo Albergaria e protagonizada pelos atores Lucas Penteado e Juan Paiva. No elenco também estão nomes como Antônio Pitanga, Clara Moneke e Tatiana Tibúrcio.

O evento é gratuito e aberto ao público, mas é necessária a retirada de ingresso via Sympla. Acesse o link AQUI.

Para o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, é uma grande oportunidade promover o intercâmbio entre a educação e a cultura por meio do Cinema em Toda Parte.

“O projeto oferece aos alunos da rede pública uma oportunidade de formação audiovisual, um setor que movimenta mais de 20 bilhões na economia nacional. Ao final das oficinas, os estudantes poderão produzir um curta-metragem, exercitando seu olhar sobre o mundo e sua comunidade por meio do cinema. Além disso, poderão dar continuidade a novas produções, com a doação de kits de execução que também faz parte do projeto”, disse.

A secretária de Estado Interina, Andrea Guzzo, falou sobre a importância do projeto para o ensino-aprendizagem.

“O Cinema por Toda Parte será uma oportunidade importante para guiar o aluno na aproximação aos dispositivos de criação audiovisual, principalmente no contexto de inteligências artificiais que induzem as mídias sociais audiovisuais como meio onipresente de mediação das relações sociais e pessoais, tornando-se objeto e ferramenta indispensáveis para a construção de novas práticas culturais, sociais e políticas, especialmente na sociedade brasileira”, salientou.

Andrea Guzzo prosseguiu:

É um momento especial de vivência deste universo, inclusive pelo contato com profissionais do audiovisual ca pixaba, possibilitando o desenvolvimento das habilidades e competências para o Século XXI, para a construção do projeto de vida e do desenvolvimento das competências sócio emocionais, o que vem ao encontro dos princípios e valores da Formação Integral desenvolvida educação pública do Espírito Santo. Temos excelentes expectativas de que a programação planejada para as escolas contempladas renderá bons frutos.

Segundo Lucia Caus, diretora do Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA), OSC responsável pela gestão do projeto, o Cinema em Toda Parte é uma ferramenta para que futuros profissionais entrem no mercado audiovisual.

“O Cinema em Toda Parte é uma oportunidade de apresentar o audiovisual como uma ferramenta profissional para uma nova geração. Além disso, esta iniciativa dialoga com os projetos realizados do IBCA que buscam aproximar a cultura da educação.”

Escolas

O Chamamento das Unidades Escolares para participar do Cinema em Toda Parte – Formação de Núcleos Audiovisuais no Espírito Santo aconteceu entre os meses de julho e agosto. Foram contempladas dez escolas de municípios com até 30 mil habitantes. As instituições realizarão as atividades de divulgação, inscrição e seleção dos alunos que estarão presentes nas formações em audiovisual. A Secult, a Sedu e o IBCA orientarão as escolas públicas em todas as fases de inscrição e seleção dos alunos.

As escolas contempladas foram:

SRE Barra de São Francisco – Águia Branca – EEEFM Professora Ana Maria Carletti Quiuqui

SRE São Mateus – Pedro Canário – EEEF Dr. Edward Abreu do Nascimento

SRE Cachoeiro de Itapemirim – Jerônimo Monteiro – EEEFM Jerônimo Monteiro

SRE Nova Venécia – Boa Esperança – EEEFM Antônio dos Santos Neves

SRE Vila Velha – Alfredo Chaves – EEEFM Camila Motta

SER Cachoeiro de Itapemirim – Muqui – EEEF Marcondes de Souza

SRE Guaçuí – Iúna – CEEFMTI Henrique Coutinho

SRE Nova Venécia – Mucurici – EEEFM de Mucurici

SRE Nova Venécia – Montanha – EEEFM Dom José Dalvit

SRE São Mateus – Conceição da Barra – EEEM Prof. Joaquim Fonseca