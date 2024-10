Cachoeiro: 1º Seminário de Turismo Religioso começa nesta terça (15)

Nesta terça (15) e quarta-feira (16), Cachoeiro vai sediar o 1º Seminário Regional de Turismo Religioso. A ação é inédita e tem o objetivo de fortalecer o setor na Região Sul Capixaba dos Vales e Café.

A programação será realizada no salão paroquial da Igreja Nosso Senhor dos Passos (Matriz Velha), no bairro Independência. No seminário, haverá palestras, painéis e apresentações culturais temáticas, que vão oportunizar o debate sobre o impacto econômico e cultural nesse segmento.

Aberto ao público geral, o evento tem o intuito de reunir empreendedores, líderes religiosos e representantes dos setores público e privado. O objetivo dessa reunião é discutir como o turismo religioso pode impulsionar o desenvolvimento local. Para participar, é necessário realizar inscrição pelo formulário eletrônico disponível no endereço bit.ly/seminarioturis.

A Prefeitura de Cachoeiro participa na organização e co-realização do evento, que faz parte da parceria com a Instância de Governança da Região Sul Capixaba dos Vales e Cafe Convention & Visitors Bureau, via Termo de Fomento Nº 010/2024.

Programação do Seminário Regional de Turismo Religioso

15 de outubro – terça-feira

19h – Abertura, fala das autoridades, momento musical com Victor do Sax, interpretando clássicos de Roberto Carlos, coquetel e Participação Especial da “Charola de São Sebastião”.

16 de outubro – quarta-feira

Painel: "O olhar de uma Turista" com Fernanda Merchid Martins; Secretária Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim;

Palestra: "Experiências Internacionais do Turismo Religioso" com Padre José Carlos; Pároco da Paróquia Nosso Senhor dos Passos;

Painel: "Turismo de Matriz Africana: uma experiência de convergência, identidade e tolerância religiosa" com Dona Isolina: Mestra da Cultura Popular, Artesã, Caxambuzeira, Umbandista e Liderança do Centro Espírita Menino Jesus e Equipe da Subsecretaria de Turismo de Cachoeiro de Itapemirim;

12h às 13h30 – Almoço

Painel: "A Caminhada de Fé do Turismo: o caso de Miguel a Miguel" com Fernando Martins; Assessor Executivo da Secretaria de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim; Padre Antônio Valdeir: Pároco da Paróquia São José de São José do Calçado; e Isabel Bremide: Subsecretária de Turismo de Cachoeiro de Itapemirim;

Palestra: "A Festa da Penha: a grandeza da fé capixaba" com Padre Renato Criste Covre; Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Vitória e Membro da Equipe da Festa da Penha;

Café com Prosa – "Café com Prosa" com Equipe da Subsecretaria de Turismo de Cachoeiro de Itapemirim;

Apresentação dos Vídeos sobre Turismo Religioso no Brasil;

Painel: "O Turismo Religioso como Proposta de Preservação Ambiental com Augusta Rosa Gonçalves: Engenheira Florestal, Mestre em Ciências Florestais e Gerente da Floresta Nacional de Pacotuba em Cachoeiro de Itapemirim; e Willian Moreira: Biólogo e Agente Ambiental da Floresta Nacional de Pacotuba em Cachoeiro de Itapemirim;

– Painel: “O Turismo Religioso como Proposta de Preservação Ambiental com Augusta Rosa Gonçalves: Engenheira Florestal, Mestre em Ciências Florestais e Gerente da Floresta Nacional de Pacotuba em Cachoeiro de Itapemirim; e Willian Moreira: Biólogo e Agente Ambiental da Floresta Nacional de Pacotuba em Cachoeiro de Itapemirim; 17h – Encerramento com a apresentação do “Coral Casa Verde”.