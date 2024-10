Cras do bairro Jardim Itapemirim é entregue aos moradores

A Prefeitura de Cachoeiro realizou, na manhã desta segunda-feira (14), a entrega da obra de reforma do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Jardim Itapemirim e região. O espaço passou por uma ampla intervenção que objetivou melhorar o acolhimento das famílias referenciadas pela unidade.

Com um investimento de mais de R$ 1 milhão, as intervenções incluíram: a retirada de um reservatório de água antigo e sua estrutura em desuso, reparos no piso intertravado da área externa, troca de forro na área livre coberta, manutenção do telhado, pintura externa e manutenção elétrica.

No local, também foi realizada a retirada de raízes de árvores que afetavam a estrutura física do Cras. Com isso, foi possível melhorar as condições de atendimento aos moradores da região, proporcionando um espaço climatizado, acolhedor e funcional tanto para os usuários quanto para os servidores.

A população da região beneficiada direta e indiretamente pela reforma é de mais de 20 mil moradores. Os bairros contemplados pelo atendimento no Cras na região incluem Jardim America, IBC, Agostinho Simonato, Monte Cristo, Boa esperança, Caiçara, BNH de Baixo e BNH de Cima.

“A execução dessas melhorias contribuirá para a promoção da dignidade, qualidade de vida e bem-estar dos moradores da região que são usuários dos serviços de assistência social. Estamos, sempre, empenhados em tornar a rede de atenção social de Cachoeiro cada vez mais humana e acolhedora para aqueles que mais precisam”, avalia a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Tatiana de Oliveira Sant’Ana.

“É gratificante poder destinar recursos municipais para melhorias que impactam diretamente a qualidade de vida da população. Esta reforma é mais um passo em direção ao bem-estar dos cidadãos cachoeirenses”, frisou o prefeito Victor Coelho.