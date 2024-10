Cachoeiro: academias ao ar livre levam qualidade de vida à população

As academias ao ar livre do projeto Viva+, em Cachoeiro de Itapemirim, têm ganhado destaque como um importante recurso para incentivar a prática de atividades físicas de forma acessível à população.

Mantidas pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), as academias são de uso gratuito e oferecem uma oportunidade de melhoria na saúde e bem-estar para pessoas de todas as idades.

Atualmente, o município conta com 36 academias ao ar livre, e a 37ª está em construção no bairro Santa Cecília, junto ao Núcleo de Qualidade de Vida, que oferece aulas de ginástica funcional três vezes por semana.

O secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Rodolpho Maia, destacou a importância da iniciativa.”As academias ao ar livre são um meio de democratizar o acesso à atividade física, promovendo saúde e bem-estar para toda a população.

Além disso, estamos sempre buscando ampliar esses espaços e oferecer opções variadas de atividades nos bairros, como o caso do Santa Cecília, onde, em breve, teremos mais um espaço de convivência e exercício físico à disposição dos moradores.”

As academias VIVA+ em Cachoeiro, além de um local para exercício, são, também, um ponto de socialização, como relata Maria Lúcia Messias Corrêa, de 65 anos, moradora do bairro Aeroporto:

“Minha filha me incentivou e vi as vizinhas participando das aulas de ginástica, então comecei a frequentar o espaço, há cerca de um ano, e já observei mudanças significativas na minha saúde. Perdi peso e minhas taxas de exames melhoraram. Além disso, fiz muitas amizades aqui, o que ajuda muito na minha saúde mental. Não pretendo parar de frequentar as aulas”, comenta.

Maria Lúcia também deixa uma mensagem de incentivo. “As pessoas deveriam procurar as academias nos seus bairros e começar a participar. É um lugar ótimo, tanto para o corpo quanto para a mente.”

Das 36 unidades, 34 têm acesso livre 24h por dia. Já as unidades da Praça de Fátima, Nova Brasília, Village da Luz e Nossa Senhora Aparecida funcionam em horários específicos, com a presença de professores. Para mais informações sobre os horários dessas unidades, os moradores podem se informar nas próprias academias.

“Investir no bem-estar da população é essencial para garantir uma melhor qualidade de vida. Com a instalação de mais academias ao ar livre, os munícipes têm, a sua disposição, espaços gratuitos e acessíveis para praticar atividades físicas, promovendo uma vida mais saudável para todos”, avalia o prefeito Victor Coelho.

Confira os locais das Academias Viva+ em Cachoeiro:

Aeroporto

Agostinho Simonato

Alto Eucalipto

Basílio Pimenta

Baiminas

Beira Rio

Bela Vista

BNH de Cima

Caiçara

Conduru

Coramara

Córrego dos Monos

Coutinho

Gilberto Machado

Gironda

IBC

Itaoca Pedra

Monte Belo

Nossa Senhora Aparecida (com professor)

Nova Brasília (com professor)

Novo Parque

Pacotuba

Paraíso

Praça da Bandeira

Praça de Fátima (com professor)

Praça de Fátima

Burarama

Rubem Braga

São Joaquim

São Luiz Gonzaga

São Vicente

Soturno

União

Vila Rica

Village da Luz (com professor)

Zumbi