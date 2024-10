Cachoeiro: escolas de educação infantil participam de programa da BRK

Escolas do ensino infantil de Cachoeiro de Itapemirim que participam do Programa Cuidar Mais da BRK deste ano realizaram a Corrida do Saneamento recentemente. A ação envolveu cerca de 80 alunos do Centro Educacional Bem-Te-Vi, localizado no bairro Ibitiquara, e do Colégio Jesus Cristo Rei, no bairro Independência.

A atividade consiste em um jogo de tabuleiro em que as crianças vão avançando as casas a cada pergunta correta. Elas são os peões da brincadeira e respondem a questões ligadas ao uso consciente da água, reciclagem, descarte correto de resíduos e saneamento básico.

Segundo a coordenadora de comunicação e responsabilidade socioambiental da BRK em Cachoeiro, Rosa Malena Gomes Carvalho, com a dinâmica, os estudantes reforçam o conteúdo trabalhado em sala de aula de forma interativa, lúdica e divertida.

“É uma ferramenta que desperta o interesse das crianças e que ajuda a cumprir o objetivo do Programa Cuidar Mais, que é promover a consciência ambiental dos estudantes e suas famílias”, afirma.

Para a diretora administrativa do Centro Educacional Bem-Te-Vi, Betina Lesqueves Ferri, o objetivo foi atingido. Os alunos participaram ativamente da atividade e se divertiam enquanto aprendiam.

“Um lindo trabalho é realizado no Programa Cuidar Mais, no qual por meio de brincadeiras e músicas as crianças conseguem refletir e se preparam para serem agentes de mudança”, elogia.

A coordenadora pedagógica do Colégio Jesus Cristo Rei, Charline Bravim Barrozo, ressalta que os estudantes vivenciam na prática as atividades elaboradas, agregando um significado especial na construção de conhecimento e da conscientização.

“A participação da educação infantil em um programa de saneamento básico é fundamental para entender como as crianças e suas famílias podem ser impactadas por ações voltadas para a melhoria das condições de saúde e higiene em suas comunidades”, destaca.

Ela diz ainda que o Programa Cuidar Mais da BRK traz uma dinâmica diferente, enriquecendo o trabalho já realizado na instituição. “Observamos que a parceria traz ferramentas que possibilitam que as crianças possam atuar como agente multiplicador, levando esses conhecimentos para suas casas e influenciando comportamentos e práticas de melhorias em seus familiares”, finaliza a coordenadora pedagógica.