Cachoeiro: polícia confirma que vídeo que circula nas redes sociais é antigo

A Polícia Militar confirmou que o vídeo que está circulando nas redes sociais, mostrando três homens jogando um quarto homem no rio, foi gravado em 2022.

O vídeo, que vem sendo compartilhado como se fosse recente, foi registrado por um morador na avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: Criminosos se passam pela primeira-dama de Cachoeiro para aplicar golpes

Apesar da circulação atual, a Polícia Militar esclareceu que o incidente ocorreu durante uma briga entre dependentes químicos, e na época, não houve nenhum registro de ocorrência formalizado.

Ainda segundo a polícia, o vídeo é de janeiro de 2021 ou 2022. Assim, fica o alerta que a circulação do vídeo sem contexto correto pode causar pânico desnecessário na população.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.