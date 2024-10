Cachoeiro recebe recebe programação com música, teatro de rua e oficinas

O Cultura em Toda Parte 2024 segue a programação de artes integradas pelos municípios do Espírito Santo. Sendo assim a quinta parada da caravana itinerante, na rota Circulação em Espaços Culturais, será em Cachoeiro de Itapemirim.

Portanto de segunda-feira (14) até sábado (19), a Praça Jerônimo Monteiro e o Palácio Bernardino Monteiro, recebem uma série de atividades que incentivam a produção artística. Na sequência, o projeto vai para Itaguaçu. Toda programação é gratuita.

Leia também: Com palco livre e cineclubes, Bienal Rubem Braga 2024 será neste mês

Os projetos que compõem a programação do Cultura em Toda Parte 2024 foram selecionados por meio de chamada pública da Secretaria da Cultura (Secult). Sendo assim eles apresentam uma programação diversificada: música popular e erudita, dança, teatro, literatura, patrimônio, performances, hip hop, cultura popular, circo, contação de histórias, oficinas, palestras, e outras atrações para a comunidade.

Apresentações culturais

A programação artística em Cachoeiro de Itapemirim tem início nesta sexta-feira (18), às 18 horas. Contudo será no Palácio Bernardino Monteiro, com a Cia Nós de Teatro, formada por por Brenda Perim e Marco Antônio Reis.

O grupo apresenta uma contação de histórias com bonecos inanimados, baseada nos livros Da Minha Janela, O Rato e Montanha e Ah nisso eu não tinha pensado. Assim abordando, de forma lúdica, temas como o desmatamento, a fome e o direito à cidade.

Às 19 horas, na praça Jerônimo Monteiro, acontece O Show do Onipresente, com Akilla. O artista, que começou sua trajetória nas batalhas de MCs na Grande Vitória, tem o álbum Onipresente, dois EPs, e diversas faixas solo ou com parcerias, como Rod3030 e Sain, filho do cantor Marcelo D2.

Na sequência, a performance coreográfica Mistura Popular – Pretos de corpo, alma e Brasis, criada pelos artistas Rafael Mascarenhas e Mila Gomes. A apresentação reúne danças da cultura afro-brasileira, destacando as manifestações de fé das comunidades de terreiro e a miscigenação.

No sábado (19), a partir das 19 horas, na praça Jerônimo Monteiro, o ator, encenador, pesquisador e produtor cultural João Paulo Stein apresenta A Charanga Dos Proscritos. A trama mostra a história de animais que se rebelam contra um homem explorador em uma granja.

Por fim a itinerância, a apresentação da drag queen Violeta Van Cartier. Cantora, compositora e performer, formada em Artes Visuais, e vai apresentar um show autoral, com músicas do EP Todas as Marias, além de canções lançadas anteriormente e músicas de artistas femininas, em um show que enaltece a música brasileira.

Formações

De 14 a 19 de outubro, o dramaturgo e encenador teatral Oscar Ferreira realiza o curso de formação Oficina de Desenvolvimento e Formação Teatral. As atividades acontecem às 14 horas, no Palácio Bernardino Monteiro.

Durante os encontros, serão abordados o desenvolvimento de jogos e dinâmicas teatrais. Assim visando à formação de grupos e coletivo teatral, além de proporcionar noções de interpretação, montagens de cenas, estética e movimentação cênica, desenvolvimento corporal e projeção vocal.

No entanto a parte teórica, há um breve conhecimento sobre a história do teatro, dramaturgia, adereços, cenários e figurinos. Assim visando completar o conhecimento e a orientação para pesquisas.

Oscar Ferreira é ator, dramaturgo, roteirista, orientador teatral, arte educador, encenador, recreador, artesão, consultor cultural, colaborador jornalístico cultural, bacharel em Direito, artesão em técnica mista (mosaicos/bijuteria) e modelagem em argila (ceramista).

Serviço:

Cultura em Toda Parte 2024 – Cachoeiro de Itapemirim

Rota Circulação em Espaços Culturais

Locais: Palácio Bernardino Monteiro – R. 25 de Março, n°28, Centro –

Praça Jerônimo Monteiro – R. 25 de Março, 106, Centro – Cachoeiro de Itapemirim – Espírito Santo.

Apresentações Culturais

Data: 18 e 19 de outubro

Sexta-feira – 18 de outubro

18h – Contação de Histórias, com Cia Nós de Teatro (contação de história)

19h – O Show do Onipresente, com Akilla (música)

20h – Mistura Popular – Pretos de corpo, alma e Brasis, com Rafael Mascarenhas e Mila Gomes

Sábado – 19 de outubro

19h – A Charanga Dos Proscritos, com João Paulo Stein (teatro)

20h – Violeta Van Cartier (música)

Formações

Oficina de Desenvolvimento e Formação Teatral com Oscar Ferreira

Quando: 14 a 19 de outubro

Horário: 14 horas

Local: Palácio Bernardino Monteiro – R. 25 de Março, n°28, Centro