Lá vem a chuva! Confira como fica o tempo no ES nesta quarta-feira (9)

Na quarta-feira (9), o dia segue com predomínio de sol e calor por todo o Estado. Áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento em trechos das regiões Sul e Serrana entre a tarde e noite e na Grande Vitória à noite/madrugada.

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, não há expectativa de chuva nas demais áreas do estado. O vento acelera por todo o Estado.

Na Grande Vitória, sol ao longo do dia com pancadas de chuva e trovoadas à noite. Ventos moderados no litoral. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, sol ao longo do dia com pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e à noite. Ventos moderados no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 34 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Serrana, sol ao longo do dia com pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e à noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Norte, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Nordeste, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Ventos moderados no litoral. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.