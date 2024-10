Cachoeiro: últimos dias para negociar as contas de água em atraso

A campanha especial para negociação de dívidas dos clientes da BRK em Cachoeiro de Itapemirim está nos últimos dias. Quem possui contas atrasadas de água e esgoto tem até esta sexta-feira (4), para quitar as pendências com condições exclusivas.

Os consumidores podem obter descontos de até 60% e ainda parcelar o pagamento em até 36 vezes. As ofertas variam de acordo com o tempo e o valor da dívida, e a recomendação da concessionária é que cada cliente, seja das categorias residencial, comercial, industrial ou pública, consulte individualmente as oportunidades disponibilizadas.

O gerente Comercial da BRK em Cachoeiro, Flavio Galindo, explica que a campanha teve início em setembro, em comemoração ao mês do cliente. “Foi uma ação realizada com o objetivo de facilitar, mais uma vez, a vida dos nossos consumidores, dando oportunidade para que regularizem seus débitos”, afirma.

O titular da conta pode conhecer as condições de negociação pelos canais digitais de relacionamento com a BRK. São eles: agência virtual Minha BRK e WhatsApp (11) 9 9988-0001, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados das 8h às 14h.

As condições exclusivas de pagamento e parcelamento também estão disponíveis na loja de atendimento da BRK, localizada na praça Alvim Silveira, nº 01 – Ilha da Luz, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Outras informações podem ser obtidas pelo 0800 771 0001, com atendimento gratuito e disponível 24h.