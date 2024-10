Caminhão com chuchu bate em barranco na “Curva da Morte”, em Soturno

O caminhão carregado com chuchu bateu em um barranco às margens da ES 164, na altura do trecho conhecido como “Curva da Morte”, em Soturno. Uma moto também foi atingida.

Segundo a Polícia Militar, moradores relataram que o caminhão seguia de Vargem Alta x Cachoeiro de Itapemirim, quando no trecho na famosa “Curva da Morte”, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu no barranco.

Uma motocicleta, que seguia sentido Vargem Alta, tentou desviar do caminhão, porém foi atingida pela lateral. Por causa do acidente, a carga de chuchu ficou espalhada na pista.

Leia também: Mulheres são socorridas após atropelamento em Marataízes

A PM informou que quando os militares chegaram no local, encontraram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e uma ambulância de uma empresa particular socorrendo o condutor do caminhão, o motociclista e o garupa.

Todos foram encaminhados para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde deles não foi informado. Horas depois, a pista foi higienizada e liberada.