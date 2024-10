Mulheres são socorridas após atropelamento em Marataízes

Duas mulheres foram atropeladas por um carro na avenida Rubens Rangel, no bairro Cidade Nova, em Marataízes, na manhã desta quinta-feira (3).

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do veículo Ford/Ka, de cor prata, relatou aos militares que trafegava na avenida, quando duas mulheres atravessaram fora da faixa de pedestres, tentou desviar, porém, acabou batendo nelas.

O motorista ficou no local atá a chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Elas foram socorridas e encaminhadas para hospital do município. O condutor foi orientado pela PM à comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos.