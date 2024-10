Campanha Outubro Rosa segue com atividades em Cachoeiro

A programação da campanha Outubro Rosa na rede municipal de saúde de Cachoeiro segue, nos próximos dias, com atividades em unidades de saúde da sede e do interior do município.

Na quinta-feira (24), a Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito de Soturno terá, das 7h às 19h, coleta citopatológica, testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis e vacinação. Também na quinta-feira (24), a UBS do bairro Vila Rica terá coleta citopatológica e sala de espera sobre os cânceres de mama e útero, a partir das 8h.

Leia também: “Missão Espacial”: projeto estudantil chama atenção no Caparaó

Já na sexta-feira (25), a partir das 8h, será a vez da UBS do bairro União receber atividades da campanha, com uma palestra e roda de conversa com o médico Lucas Bernardes.

No mesmo horário, na unidade do bairro Novo Parque, diversas ações serão ofertadas: sala de espera com tema sobre IST’s, palestra, coffee break, aula aeróbica, pedidos de mamografia, testes rápidos, coletas citopatológicas, aferição de pressão arterial e teste de glicemia.

Já na quarta-feira (30) da próxima semana, acontecem as últimas atividades da campanha Outubro Rosa em Cachoeiro. Na UBS do bairro amaral, às 8h30, os presentes poderão assistir a uma palestra, terão acesso a testes rápidos de IST’s, coleta citopatológica, aferição de pressão arterial e solicitações de mamografias. No mesmo período, a UBS de soturno recebe uma palestra, aferição de pressão, teste de glicose e coffee break.