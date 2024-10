“Missão Espacial”: projeto estudantil chama atenção no Caparaó

Estudantes do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Bráulio Franco, localizado no município de Muniz Freire, apresentaram, na última sexta-feira (18), o projeto “Missão Espacial nas Escolas do Futuro”. A atividade interdisciplinar buscou desafiar os alunos a criarem robôs programáveis capazes de simular missões em outros planetas, unindo astronomia e robótica em uma abordagem prática e envolvente.

O professor de Física Zowguifer Emílio Nolasco dos Anjos frisou que a iniciativa não só reforçou conceitos de ciência e tecnologia, como também despertou o interesse dos alunos pela astronomia, proporcionando uma visão ampla sobre como o conhecimento científico pode ser aplicado na vida real, além de promover habilidades fundamentais para o século XXI, como a capacidade de resolver problemas complexos, pensar criticamente e trabalhar em equipe.

Leia Também: Jovens alegrenses recebem capacitação profissional

“A experiência de montar robôs foi extremamente enriquecedora para os alunos. Eles pesquisaram as condições dos planetas e desenvolveram os robôs pensando no tipo de solo que enfrentariam. Ver o entusiasmo dos alunos ao ver seus códigos ganharem vida foi incrível. Além de aprender robótica, eles estão se preparando para os desafios do futuro, desenvolvendo raciocínio lógico, criatividade e resolução de problemas”, contou o professor.

Lógica de programação

Durante o desenvolvimento dos protótipos da “Missão Espacial”, além de aprofundar os estudos de astronomia e a construção de robôs, os estudantes trabalharam lógica de programação com o intuito de criar robôs capazes de se moverem em trajetórias precisas e superar obstáculos, bem como realizar tarefas simulando coleta de amostras, aproximando-se de cenários reais da exploração espacial.

O aluno Igor Nogueira Grosselli ressaltou como a experiência foi transformadora para ele. “Foi muito legal montar os robôs e ver como a programação que fizemos realmente funciona. Eu aprendi a entender melhor como as máquinas seguem as instruções que damos, e foi incrível ver o robô se mover exatamente do jeito que planejamos. Essa experiência da Missão Espacial me ajudou a ver como a física e a tecnologia estão conectadas”, disse o estudante.

Por fim, Zowguifer Emílio Nolasco dos Anjos destacou: “A combinação do estudo teórico com a aplicação prática proporcionou um ambiente dinâmico, no qual os alunos não apenas absorveram conhecimento científico, mas também desenvolveram autonomia e criatividade para enfrentar os desafios propostos. A “Missão Espacial” simulada trouxe à tona o potencial transformador da robótica educacional, conectando a ciência com a tecnologia de maneira concreta e inspirando os jovens a explorarem novas fronteiras do conhecimento”.