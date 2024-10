Candidato a vereador é flagrado fazendo “Boca de Urna”, em Cachoeiro

Um candidato a vereador foi flagrado por uma mulher realizando “Boca de Urna”, no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no último domingo (6).

De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (Sesp), a Polícia Militar recebeu várias denúncias de que um candidato a vereador estaria na Escola Maria Stael de Medeiros Teixeira, um dos colégios eleitorais do município, fazendo compra de votos.

Quando os militares chegaram no local, identificaram o candidato, porém nada de ilícito foi presenciado pela PM. Momentos depois, uma senhora relatou ser a denunciante e que tinha gravado o candidato entregar dinheiro e “santinhos” a um homem em um veículo Chevrolet/Corsa, de cor verde.

Leia também: PM apreende cinco motocicletas irregulares em Dores do Rio Preto

Questionado sobre o dinheiro, ele disse que não sabia a quantidade exata, porém após a contagem das notas, o total foi de R$ 1.590,00. além de um celular Redmi, de cor preta, 47 santinhos e vários papéis com anotações, contendo nomes de escolas e pessoas.

Os policiais perguntaram sobre o dinheiro entregue a uma pessoa no carro, o candidato afirmou que entregou a sua esposa, e que ela iria à delegacia para testemunhas a seu favor. Sendo assim, as partes foram conduzidas à Delegacia da Polícia Federal (PF).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.