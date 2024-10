PM apreende cinco motocicletas irregulares em Dores do Rio Preto

Na noite do último domingo (6), os policiais militares do 3º Batalhão apreenderam cinco motocicletas que estavam com diversas irregularidades em Dores do Rio Preto.

Segundo a Polícia Militar, no distrito de Mundo Novo, policiais receberam denúncias anônimas de que os suspeitos estavam conduzindo as motocicletas sem o escapamentos ou adulterados, sem placas, conduzindo sem capacetes, fazendo malabarismo em frente às sessões eleitorais.

Entretanto, após novas denúncias, os militares flagraram cinco suspeitos cometendo infrações na praça central e ao perceberem a presença da viatura, fugiram em alta velocidade em meio ao público que se encontrava no local.

Com o intuito de se esquivarem da abordagem, os suspeitos abandonaram as motocicletas em um posto de gasolina do município e fugiram a pé. Os policiais verificaram e constataram que duas motos estavam com placas adulteradas, com adesivos colocados sobre os números. Além disso, outras três motos estavam sem a placa e sem o cano de descarga, além de outras irregularidades.

As motocicletas foram apreendidas e removidas ao pátio credenciado do Detran|ES, devido às infrações e irregularidades constatadas.