Caparaó: em números proporcionais, professor Gugu é o vereador mais votado na região

O atual vereador Professor Gugu (PP) foi reeleito no último domingo (6), no município de Dores do Rio Preto, no Caparaó, como vereador mais votado, em números proporcionais da região. Gugu teve 708 votos, 13,43% dos 5.268 apurados nas urnas.

Já Admilson Moreira (Podemos), de Guaçuí, foi o vereador eleito que conseguiu somar mais votos, em números absolutos. O candidato eleito obteve 1.098 votos, o que corresponde a 6,37% dos 17.233 apurados no município.

Por outro lado, considerando os números proporcionais, a candidata a vereadora Luzinete Dias Pilon (Republicanos), de Brejetuba, foi eleita com o menor percentual da região. A vereadora eleita teve 141 votos.

Em números absolutos, Emerson Totó (PSD), candidato a vereador em Divino de São Lourenço, obteve 127 votos.

Os mais votados

Em ordem de números proporcionais, veja abaixo os dados dos vereadores eleitos com mais e menos votos na região do Caparaó:

Dores do Rio Preto (5.268 votos) Nulos – 2.39% / Brancos – 1,63%

PROFESSOR GUGU (PP) – 708 votos (13,43%)

ECLAIR LOPES – 147 votos (2,79%)

Bom Jesus do Norte (7.296 votos) Nulos – 1,89% / Brancos – 0,92%

CHARLES CARLOS DINIZ VIEIRA (PODEMOS) – 900 votos (12,3%)

DAVID LOPES DA SILVA (PROGRESSISTAS) – 244 votos (3,34%)

Brejetuba (8.927 votos) Nulos – 1.17% / Brancos – 1,61%

JOSAFÁ DA SILVA CELIRIO (PL) – 695 votos (10,02%)

LUZINETE DIAS PILON (REPUBLICANOS) – 141 votos (1,58%)

Jerônimo Monteiro (8.202 votos) Nulos – 2,73% / Brancos – (1,91%)

MATHEUS GARCIA CARVALHO (PSB) – 733 votos (8,94%)

EDIVAN VEIGA DE CASTRO – 237 votos (2,89%)

Irupi (9.278 votos) Nulos – 1,46% / Brancos – 1,83%

JOSÉ CARLOS DA FAZENDA (PODEMOS) – 810 votos (8,73%)

OSEIAS PIRES (PODEMOS) – 228 votos (2,46%)

Ibitirama (6.478 votos) Nulos – 1,50% / Brancos – 1,51%

ADRIANA ELEOTÉRIO (PODEMOS) – 520 votos (8,03%)

LUCIANO DIAS (PSD) – 144 votos (2,22%)

São José do Calçado (7.396 votos) Nulos – 2,27% / Brancos – 1,46%)

JULIERME COSTA DE ALMEIDA (PSB) – 568 votos (7,68%)

PEDRO PAULO SILVA DE SOUZA (PODEMOS) – 191 votos (2,58%)

Muniz Freire (11.766 votos) Nulos – 1,72% / Brancos – 1,68%

BRUNO MARQUES FELETTI (PDT) – 793 votos (6,74%)

GILCIMAR MARIANO RANGEL (PDT) – 259 votos (2,20%)

Divino de São Lourenço (4.434 votos) Nulos – 1,31% / Brancos – 1,06%

JUCELIO CATRECO (PSDB) – 287 votos (6,47%)

EMERSON TOTÓ – 127 votos (2,86%)

Guaçuí (17.233 votos) Nulos – 1,79% / Brancos – 2,04%

ADIMILSON MOREIRA (PODEMOS) – 1.098 votos (6,37%)

WILKES DO LABORATÓRIO – 335 votos (1,94%)

Alegre (18.312 votos) Nulos – 2,06% / Brancos – 1,89%

LUIZ ANTÔNIO DA SILVA (PSDB) – 975 votos (5,32%)

GILBERTO PASCOAL MONTEIRO (REPUBLICANOS) – 378 votos (2,06%)

Ibatiba (16.266 votos) Nulos – 1,84% / Brancos – 1,70%

FERNANDO VIEIRA – PORKIN (REPUBLICANOS) – 801 votos (4,92%)

MARQUINHO DELEGA (DC) – 293 votos (1,80%)

Iúna (16.622 votos) Nulos – 1,68% / Brancos – 2,26%

DIMILSINHO FLORA (PODEMOS) – 774 votos (4,66%)

ARILSON FERREIRA (UNIÃO) – 344 votos (2,07%)