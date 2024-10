Voto a voto: diferença de 7 votos elege prefeito no Estado

A disputa democrática pelo voto foi acirrada no último domingo (6), em todo o Estado. Mas no município de Laranja da Terra, Região Serrana, a diferença entre quem ganhou e quem perdeu a eleição foi de apenas sete votos.

O candidato a prefeito, Joadir Lourenço (PSDB), obteve um total de 4.028 votos (49,43%).

Já o segundo colocado na disputa eleitoral no município, Florisvaldo Kester (MDB), teve 4.021 votos (49,34%).

Além de Joadir e Florisvaldo, outro candidato que buscou uma vaga no Executivo em Laranja da Terra foi Helder Perozini, filiado ao partido de extrema-direita (PL) que obteve 100 votos (1,23%).

O TSE computou um total de 8.382 votos no município. Deste total, 8.149 foram votos válidos. 161 nulos (1,92%) e 72 brancos (0,86%). O número de eleitores que não compareceram às urnas foi de 1.193.

