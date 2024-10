Capixaba Esquiva Falcão afirma que sonha em ser campeão mundial de boxe

Um dos grandes expoentes do boxe brasileiro na atualidade, o capixaba Esquiva Falcão segue firme no objetivo de se tornar um dos maiores do mundo na “nobre arte”. O atleta de 34 anos, que acumula um cartel de 30 vitórias, com 20 nocautes, em 32 combates, entra novamente no ringue no dia 12 de outubro, quando encara o bicampeão brasileiro Morramad Araújo.

A luta, que terá transmissão ao vivo no Combate e na TV Globo, fará parte do card do Fight Music Show 5, evento de boxe que reúne lutas profissionais e duelos entre influenciadores, cantores e artistas. O embate irá acontecer no Ginásio da Portuguesa, no Canindé, em São Paulo, e Esquiva Falcão afirmou que mantém vivo em seu coração o sonho de ser campeão mundial de boxe.

“O Fight Music Show é um evento de luta. Vou estar lutando profissionalmente contra um bicampeão brasileiro. Eu ainda tenho meu sonho de ser campeão mundial. Não quer dizer que estou no Brasil que eu deixei de sonhar. Eu ainda estou sonhando em ser campeão mundial. Mas eu quero muito lutar no Brasil, porque tem muitas pessoas que são fãs de boxe e do Esquiva Falcão que nunca viram eu lutar. Eu lutar no Fight Music Show é um exemplo que eu estou dando aqui de trazer um pouco mais do boxe para o Brasil – afirmou o lutador em entrevista coletiva.

Vindo de duas derrotas consecutivas, diante do alemão Vicenzo Gualtieri e para o brasileiro Hebert Conceição, o capixaba quer retomar o caminho das vitórias e exigiu que o duelo no FMS 5 fosse contra outro atleta profissional. O capixaba participou da 1ª edição do Fight Music Show, em janeiro de 2022, e nocauteou o ex-BBB Yuri Fernandes.

“O Fight Music Show começou com entretenimento. O primeiro foi muito entretenimento. E, agora, nós estamos vendo o Fight Music Show virado mais para o boxe profissional. Vamos ter a luta do Popó contra o Jorge Miranda e a minha luta contra o Mohhamed, que são profissionais. E, nas outras lutas, influenciadores que também estão lutando de verdade. O FMS está indo para uma nova etapa, novo patamar. Isso me deixa muito feliz em saber que o boxe vem crescendo no Brasil por meio de nós atletas e influenciadores, que estamos levando o boxe para um novo patamar” afirmou o boxeador, que fez a primeira encara com o adversário na coletiva de imprensa oficial do evento.

Fight Music Show 5

O Fight Music Show chega à 5ª edição no dia 12 de outubro, e será realizado no Canindé, em São Paulo. O evento terá mais uma vez o tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas, fazendo o main-event da noite, em duelo com o argentino Jorge ‘El Chino’ Miranda.

O show de lutas ainda contará com diversos duelos de celebridades, cantores, influenciadores e lutadores profissionais. O cantor MC Livinho encara o influenciador Fe Alves. Luiz Otávio Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita, lutará contra o cantor Nego do Borel. Thomaz Costa e o ex-BBB Lucas Penteado fazem duelo entre atores. O ex-BBB HadBalla e o ex-A Fazenda Lu também estão entre os escalados para o evento.