Conheça Anderson Grasseli, novo presidente do Estrela do Norte

O Estrela do Norte Futebol Clube tem um novo presidente. Aos 42 anos, Anderson Grasseli foi eleito para comandar Alvinegro do Sumaré, no quadriênio 2024/2028.

Anderson Grasseli é natural de Cachoeiro de Itapemirim, nascendo no bairro Sumaré. O novo presidente, teve sua infância marcada pelo futebol, o que se deve muito à influência de seu avô, o saudoso José Basílio de Souza (Sr. Zezinho), e de seu pai, o Professor Verly Basílio de Souza.

Seu Zezinho, como era carinhosamente conhecido, marcou várias gerações que passaram pelas categorias de base do Sumaré. Ele era conhecido por formar, além de jogadores, homens de bem. Seu legado, até os dias de hoje, é lembrado com muito carinho por toda a sociedade cachoeirense e, por ex-atletas do Sumaré.

Como jogador, Anderson Grasseli atuou por todas as categorias de base do alvinegro, além de ter seu primeiro contrato profissional no Estrela do Norte. Ainda nas categorias de base, porém, em Belo Horizonte, atuou pelo Sub-17 do Cruzeiro Esporte Clube, comandado naquela altura, por Ney Franco, que veio a se tornar seu amigo pessoal.

Naquela equipe Sub-17 do Cruzeiro, além do capixaba Anderson Grasseli, centroavante e camisa 9, estavam também outros nomes de peso do futebol, como: Maxwel (ex-Barcelona), Augusto Recife (ex-Flamengo), Jefferson (ex-Botafogo), Wendel (ex-Cruzeiro), entre outros.

Casado com a psicóloga Adriana Mastela Gomes Grasseli e pai de Ana Luísa Gomes Grasseli, de 14 anos, Anderson se tornou uma referência como empresário do mercado fitness de Cachoeiro. Com mais de 20 anos de experiência como gestor de suas empresas.

Anderson está no Estrela, desde 2018, passando por várias funções, como: preparador físico, treinador, coordenador das categorias de base e diretor de futebol profissional. O presidente também acompanhou de perto a trajetória de seu irmão Alexandre Grasseli, treinador de futebol, com passagens por importantes clubes do cenário nacional, como: Vasco da Gama, Cruzeiro, Esporte Clube Vitória, Sport e Cuiabá, além de trabalhos fora do país e, atualmente, na Arábia Saudita.

Agora, Grasseli tem pela frente um grande desafio, gerir a paixão de todo torcedor cachoeirense, o Estrela do Norte Futebol Clube.