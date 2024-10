Capixabão Série B: com Castelo nas semis, veja tudo sobre a última rodada

Mesmo faltando uma rodada para o fim da fase de grupos do Capixabão Série B, os quatro semifinalistas da competição já estão definidos, sendo eles: Vilavelhense, Pinheiros, Capixaba e Castelo.

Assim, mesmo com as equipes já classificadas, o Grupo Centro-Norte promete pegar fogo na briga pelo primeiro lugar da tabela. Pinheiros e Vilavelhense, que se enfrentam no Estádio João Soares de Moura Filho, em Pinheiros, são as duas equipes que brigam pela 1ª colocação. O outro jogo do Grupo Centro-Norte será entre CTE Colatina e São Mateus, no Estádio Justiniano Silva, em Colatina. Sobretudo, todos os jogos da última rodada serão realizados neste sábado (26), às 15h.

No Grupo Centro-Sul, Castelo e Capixaba, ambos classificados, se enfrentam no Estádio Emílio Nemer, em Castelo. Já o outro confronto, será entre GEL e Tupy, no Estádio Gil Bernardes.

Veja como está a tabela de classificação:

Grupo Centro-Norte

Vilavelhense – 19 pontos Pinheiros – 18 pontos Linhares – 13 pontos CTE Colatina – 3 pontos São Mateus – 0 ponto

Grupo Centro-Sul

Capixaba – 19 pontos Castelo – 14 pontos Sport – 9 pontos Tupy – 9 pontos GEL – 0 ponto

