Capixabas integram Time Brasil no Campeonato Pan-Americano de Surf

Contempladas pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), Maíra Viana, atual campeã mundial profissional de bodyboarding, e Maylla Venturin, tricampeã brasileira, viajam, nesta terça-feira (1º), para o Peru. Elas integram o Time Brasil no Campeonato Pan-Americano, que será realizado em Punta Rocas. As disputas têm início nesta quarta-feira (02) e vão até o dia 13 deste mês.

Maylla Venturin foi convocada para ocupar a vaga da também bolsista Neymara Carvalho, pentacampeã mundial, e que soma dez títulos brasileiros. Neymara Carvalho teve de desistir do Pan, após testar positivo para Covid-19.



“Estou muito triste, mas sei que o Brasil será muito bem representado e estarei torcendo daqui. Provavelmente, seria uma das minhas últimas convocações, com meus 48 anos. Mas isso só me dá mais motivação para continuar e, quem sabe, ter uma próxima oportunidade”, afirma Neymara Carvalho, também contemplada pelo Bolsa Atleta Capixaba.



A campeã mundial Maíra Viana disputa o seu primeiro Pan-Americano e segue para o Peru confiante em um bom resultado. “A expectativa é bem grande. Primeira vez que vou para o Pan, uma experiência nova. Estou bem preparada e com foco na medalha de ouro para o Brasil, no individual e por equipes. Sinto muito pela ausência da Neymara. Mas estaremos muito bem representados com a Maylla, uma equipe forte para buscar os melhores resultados”, afirma.



Maíra Viana conquistou o título mundial em setembro, na última etapa feminina do Circuito Mundial de Bodyboarding, em Sintra, Portugal. Ela encerrou 2024 como líder do ranking mundial da IBC (International Bodyboarding Corporation). Maylla Venturin ficou com o quinto lugar e conquistou ainda, em setembro, o título de campeã brasileira profissional, após vencer a etapa Rio Delas, no Rio de Janeiro. A atleta também lidera o Circuito Estadual.